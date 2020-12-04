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В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux

Бизнес

ГК Astra Linux получила статус партнера особой экономической зоны «Иннополис». В рамках сотрудничества стартовал проект «Astra Linux - Иннополис», который предполагает открытие в Иннополисе нового центра развития флагманских решений компании. Ключевыми задачами центра станут доработка и расширение функциональности продуктов разработчика, а также осуществление технической поддержки республиканских заказчиков. ГК Astra Linux планирует инвестировать в ОЭЗ «Иннополис» порядка 150 млн руб. за период 5 лет и создать минимум 30 рабочих мест к 2022 г.

Иннополис - один из трех российских наукоградов вместе с подмосковным центром Сколково и новосибирским Кольцово. Для привлечения перспективных технологичных компаний в Иннополисе создана особая экономическая зона: резиденты могут рассчитывать на различные меры поддержки и преференции со стороны государства. Наряду с ГК Astra Linux ОЭЗ «Иннополис» выбрали «Яндекс», Infowatch, «СКБ Контур», «Акронис-инфозащита», «Новые облачные технологии», «Открытая мобильная платформа», ICL и другие ведущие игроки отечественного ИТ-рынка.

«В фокусе внимания нашего центра в ОЭЗ «Иннополис» в том числе будут вопросы реализации программы импортозамещения в Татарстане. У нас значительный опыт в этой сфере и немалое количество успешных проектов по переводу информационных инфраструктур заказчиков на отечественные ИТ-решения. Мы рассчитываем, что деятельность создаваемого подразделения позволит нам выстроить плотное взаимодействие с республиканским бизнесом и государственными организациями. В результате мы сможем быстрее и качественнее выявлять потребности заказчиков, следовательно, эффективнее развивать свои продукты с учетом запросов пользователей по всей стране», — сказал Александр Гутин, директор по маркетингу ГК Astra Linux, представлявший компанию на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис».

«Иннополис продолжает активно развиваться: сегодня здесь проживают 4,8 тыс. человек, работают более 300 компаний. Почти половина из них – резиденты и партнеры ОЭЗ «Иннополис», за последний год удвоившие свою совместную выручку до 21 млрд руб. Средняя зарплата по Иннополису сегодня составляет 64 тыс. руб. в месяц, по компаниям ОЭЗ - 82 тыс. руб., и эти цифры будут расти. Уверен, что проекты новых компаний, одобренные председателем наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис» - президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, помогут городу дальше расти и развиваться, привлекая в ряды новых жителей самых талантливых ИТ-специалистов со всех регионов России и зарубежных стран», — отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.



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