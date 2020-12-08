Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год

В 2021 г., по мнению образовательной платформы Coursera, принципы корпоративного обучения будут скорректированы новыми вызовами после COVID-19. Опираясь на данные 2,4 тыс. корпоративных клиентов платформы, среди которых 25% компаний из списка Fortune 500 и более 340 тыс. сотрудников, Coursera выявила несколько трендов, которые будут определяющими для корпоративного обучения в 2021 г.

По данным доклада «Будущее рабочих мест», подготовленного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) совместно с Coursera, в будущем году 80,6% российских работодателей планируют кардинально повысить уровень цифровизации. Для этого компании должны сосредоточиться на воплощении единой долгосрочной стратегии обучения для всех подразделений компании. Недавнее исследование IDC показывает, что внедрение обучения для всех сотрудников организации позволяет выйти на 746% окупаемости инвестиций за три года.

Еще более важное значение приобретет развитие специальных профессиональных навыков. Спрос растет, в частности, на курсы в сфере бизнеса, технологий и науки о данных. Самыми популярными курсами в 2020 г. среди сотрудников компаний стали «Программирование для всех (начало работы с Python)» от Мичиганского университета, «Нейронные сети и глубокое обучение» от Deeplearning.ai, на которые с начала 2020 г. поступило более 1,4 млн регистраций, а также «Разработка программного обеспечения по методологии Agile» от Университета Миннесоты, «ИИ для всех» от Deeplearning.ai и «Введение в науку о данных с использованием Python» от Мичиганского университета.

Кроме того, все более востребованным становится практическое обучение конкретным инструментам. Например, «Введение в реляционные базы данных и SQL», «Ваша первая программа на Python» и «Электронные таблицы для начинающих с помощью Google Sheets», которые вошли в топ самых популярных проектов с консультацией среди сотрудников компаний за 2020 г.

Наконец, в наступающем году в связи с влиянием COVID-19 на общество и экономику работодатели должны будут принять меры для развития soft skills и поддержки благополучия сотрудников. В 2020 г. среди трудоустроенных пользователей платформы на 88% вырос спрос на курсы по личностному развитию, в том числе на курс «Наука о благополучии» Йельского университета и «Научитесь учиться: мощные умственные инструменты, которые помогут вам овладеть сложными предметами» Университета Макмастера и Калифорнийского университета в Сан-Диего. Этот тренд служит важным напоминанием о том, что подобные навыки имеют непосредственное отношение к долгосрочной продуктивности.

Дженни Дриммер, региональный директор Coursera for Business в EMEA, отметила: «2020 г. оказался очень тяжелым, но вместе с тем он прошел под знаком стойкости. В уходящем году ведущие компании, среди которых Сбербанк, Biocad, Kaspersky, начали, возобновили или расширили свое сотрудничество с Coursera for Business. Благодаря этому они могут внедрять инновационные подходы и закладывать основу для роста в период после окончания пандемии COVID-19. Темпы изменений в мире бизнеса огромны, поэтому для успешной долгосрочной конкуренции компании должны поддерживать процесс обучения сотрудников».