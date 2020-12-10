«Крок» расскажет, как администрировать ИТ-инфраструктуру филиалов

ИТ-компания «Крок» 15 декабря 2020 г. проведет онлайн-митап, посвященный сервисной модели управления ИТ-инфраструктурой территориально-распределенных офисов. Эксперты разберут несколько кейсов и расскажут, как обеспечить централизованную поддержку пользователей, систем и оборудования, а также оптимизировать затраты на техническую поддержку.

Онлайн-митап будет полезен руководителям и специалистам, отвечающим за управление ИТ-инфраструктурой региональных офисов. Эксперты «Крок» разберут вопросы, связанные с отсутствием квалифицированного ИТ-персонала на местах, а также сложности соблюдения SLA и риски сбоев бизнес-процессов.

На примере практических кейсов спикеры расскажут, как переход на гибридную сервисную модель поможет централизовать удаленное обслуживание ИТ-инфраструктурой, покажут преимущества и сложности реализации данного подхода для компаний с широкой сетью филиалов. Специалисты «Крок», а также приглашенные эксперты поделятся опытом выстраивания оптимальной работы с вендорами и масштабирования ИТ-мощностей в условиях удаленной работы и ограниченного ресурса.

«На фоне пандемии и общего роста нагрузки на ИТ-подразделения многие компании ищут возможности для оптимизации задач, связанных с обслуживанием большого парка оборудования и систем. Это особенно актуально для компаний с большим числом региональных филиалов, где организовать и упорядочить процессы намного сложнее. На онлайн-встрече мы хотим показать, как работает гибридная сервисная модель, когда сервисная компания выступает единым окном для заказчика и стыкует весь комплекс задач по обслуживанию ИТ-инфраструктуры. У нас накоплен серьезный опыт такой работы, и мы хотим поделиться своей экспертизой с рынком», – сказал спикер онлайн-митапа и эксперт по сервисным решениям ИТ-компании «Крок» Антон Ломовских.

Онлайн-митап состоится 15 декабря в 16.00, бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте компании «Крок».