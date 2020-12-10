Назначен технический директор «Детского мира»

ГК «Детский мир» объявила о назначении Николая Ермакова техническим директором и членом правления Компании.

Опыт работы Николая в сфере информационных технологий, цифровой трансформации и разработки продуктов превышает шестнадцать лет. До прихода в «Детский мир» Николай работал в компании X5 Retail Group, где построил десятки кросс-функциональных команд, а также внедрил продуктовый Agile-подход в разработке. За время работы в X5 Retail Group Николай Ермаков улучшил уровень сервиса ИТ-услуг (SLA) до 99,9 для критически важных для бизнеса систем, создал центры компетенций по технологиям, снизил зависимость от аутсорсинга, а также внедрил практики DevOps в командах разработчиков и запустил центр разработки на 150 человек в Иннополисе (Республика Татарстан). Ранее занимал должность директора по разработке компаний Gett и Rambler & Co.

Николай Ермаков окончил с отличием Национальный научно-технический университет «МИСиС» по направлению «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В настоящее время Николай завершает обучение Executive MBA (бизнес-школа IMD, Швейцария).

На посту технического директора ГК «Детский мир» Николай будет отвечать за совершенствование IT-направления компании, цифровую трансформацию и развитие мобильных продуктов.

«Искренне рада приветствовать Николая Ермакова в нашей команде. Уверена, что благодаря его релевантному опыту и экспертизе IT-команда «Детского мира» добьется новых высот, продолжит успешное развитие нашей технологической платформы и ускорит реализацию всех амбициозных онлайн-инициатив», – отметила Мария Давыдова, генеральный директор «Детского мира».