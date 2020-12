Россияне потратили за год $1,2 млрд на мобильные приложения

App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, подвела итоги уходящего года и опубликовала ключевые показатели мобильного рынка в 2020 г.

Общие расходы на мобильные приложения и игры в iOS и Google Play установили новый годовой рекорд в $112 млрд, при этом $81 млрд был потрачен на игры и $31 млрд на остальные приложения. 65 центов с каждого доллара заработала платформа iOS, однако расходы в Google Play выросли почти на 30%. Россияне потратили за год $1,2 млрд.

Во всем мире число загрузок на iOS и Google Play превысит 130 млрд за год, что на 10% больше показателей прошлого года. Обычно подобный рост характерен для развивающихся рынков, но в 2020 г. COVID-19 стимулировал спрос на мобильные решения для работы, учебы и развлечений. При этом на игры пришлось 53 млрд скачиваний, на остальные приложения 77 млрд. На долю пользователей из России пришлось 5,1 млрд загрузок.

В обоих магазинах количество загрузок игр в 2020 г. выросло на 40% в сравнении с 2019 г. - тогда подъем составил 45% на Google Play и 30% на iOS. Самыми популярными категориями в мировом масштабе стали категории «Игры» и «Бизнес».

В этом году увеличилось как число людей, которые стали новыми пользователями приложений, так и количество проведенного в приложениях времени. Категориями-лидерами по этому показателю стали «Бизнес» и «Образование», которые показали рост на 200%. Больше всего времени пользователи во всем мире потратили в категории «Социальные сети и коммуникации» - 1,5 трлн часов, на «Развлечения и видео» пришлось 879 млрд часов, на «Игры» - 284 млрд, а на «Шопинг» - 80 млрд часов.

Безусловными лидерами по предпочтениям пользователей как в России, так и во всем мире стали приложения Zoom Cloud Meetings, Google Meet и Tiktok.

Самый большой рост за год среди игр в мире показали Among Us, My Talking Tom Friends, Roblox и Call of Duty: Mobile. При этом в России новинка My Talking Tom Friends сразу заняла первое место по количеству загрузок.