Совет директоров Nutanix назначил нового CEO и президента

Nutanix объявила, что совет директоров компании назначил Раджива Рамасвами президентом и CEO компании, а также членом совета. Рамасвами стал преемником сооснователя компании Дираджа Пандея, который ранее объявлял о намерении уйти с поста CEO.

Рамасвами – опытный руководитель в технологической отрасли, он начал карьеру в IBM, а затем занимал руководящие должности в лидирующих компаниях – VMware, Broadcom, Cisco и Nortel. Рамасвами обладает более чем 30-летним опытом создания и развития бизнеса в области облачных услуг, ПО и сетевой инфраструктуры. На предыдущей должности главного операционного директора по продуктам и облачным сервисам VMware Рамасвами одновременно управлял портфелем продуктов и услуг компании. Рамасвами провел ряд важных сделок по приобретению компаний и сыграл ключевую роль в переходе VMware к моделям подписки и SaaS.

«Раджив – опытный лидер с опытом управления и обеспечения роста портфеля продуктов и услуг, – сказал Сохаиб Аббаси, ведущий независимый директор Nutanix. – Среди других кандидатов Раджива отличает редкое сочетание оперативной дисциплины, деловой хватки, технологического видения и всесторонних лидерских качеств. Талантливая команда Nutanix под руководством Раджива имеет все возможности для устойчивого роста, повышения эффективности и упрочения лидерства на развивающемся рынке гибридной облачной инфраструктуры».

«Это волнительный момент – присоединиться к Nutanix во время больших перемен для компании и отрасли, – сказал Рамасвами. – Я давно восхищался Nutanix как грозным конкурентом, пионером гиперконвергентной инфраструктуры и лидером в области облачного ПО. В тесном сотрудничестве с советом директоров, командой менеджеров и более чем 6 тыс. талантливых сотрудников по всему миру, мы будем опираться на прочный фундамент Nutanix, включающий инновации, сотрудничество и удовлетворение потребностей клиентов. Вместе мы воспользуемся всеми открывающимися возможностями для роста и создания ценности компании».

«Раджив – правильный лидер в нужное время, – сказал соучредитель Nutanix Дирадж Пандей. – У нас перспективная бизнес-модель, лояльная и постоянно расширяющаяся клиентская база и сильный технологический портфель, я с нетерпением жду возможности передать штурвал управления Радживу, чтобы он возглавил эту невероятную команду. Впереди десятилетие, когда стоит следить за компанией, которая больше всего ценит простоту, продуманность и надежность. Для меня было честью обслуживать наших клиентов и партнеров вместе с сотрудниками Nutanix».

Дирадж Пандей выйдет из совета директоров с 14 декабря 2020 г., чтобы обеспечить преемственность до предстоящего ежегодного собрания акционеров Nutanix.