Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

IDC: российский рынок устройств печати сократился на 3,9% в деньгах

Бизнес Финансовые результаты Техника

В III квартале 2020 г. российский рынок устройств печати увеличился на 11,7% в штучном выражении и сократился на 3,9% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период на российский рынок было поставлено около 811 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила около $183 млн. Средняя цена устройства сократилась на 14% по сравнению со II кварталом 2019 г.

Рынок лазерной техники в III квартале 2020 г. увеличился на 14,3% в штучном выражении и сократился на 3,3% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте монохромных устройств поставки в штуках скоростной категории до 20 стр/мин увеличились на 65,3%, 21-30 стр/мин – увеличились на 5,2%, все остальные категории показали снижение, за исключением категории 45-69 стр/мин, показавшей рост 9%.

В сегменте цветной лазерной техники увеличились поставки скоростной категории 1-10 стр/мин на 1,6%, 11-20 стр/мин – на 5,6%, старшие категории показали снижение, в особенности категория 21-30 стр/мин, снизившаяся на 44,3% по сравнению с III кварталом 2019 г.

Рынок струйной техники в III квартале 2020 г. показал рост в штучном выражении на 6,2%, и снижение в денежном выражении на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение поставок в III квартале показали струйные устройства во всех скоростных категориях за исключением категории 11-20 стр/мин, показавшей рост 5,8%.

«В отличие от II квартала, когда на доступность продуктов со стороны вендоров сильно повлияло закрытие фабрик и/или сокращение рабочих на фабриках в Азии из-за вспышки эпидемии COVID-19, в III квартале 2020 г. доступность продуктов улучшилась, благодаря чему вендоры смогли нарастить поставки и в основном удовлетворить текущий и отложенный спрос», — сказал Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.

Другие материалы рубрики

Власти решили «перезагрузить» «Гособлако»

Умер Игорь Дуброво, экс-гендиректор «Ланита», один из первых информатизаторов банковской системы СССР и России

У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты

Легендарный пиратский магазин приложений для взломанных iPhone подал в суд на Apple, потому что она мешает работать

ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда

Чиновники, их супруги и дети станут отчитываться о криптовалюте. Путин подписал указ

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы

Техноблог

Чем опасны самодельные накладки для веб-камеры?

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы