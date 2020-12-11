IDC: российский рынок устройств печати сократился на 3,9% в деньгах

В III квартале 2020 г. российский рынок устройств печати увеличился на 11,7% в штучном выражении и сократился на 3,9% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период на российский рынок было поставлено около 811 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила около $183 млн. Средняя цена устройства сократилась на 14% по сравнению со II кварталом 2019 г.

Рынок лазерной техники в III квартале 2020 г. увеличился на 14,3% в штучном выражении и сократился на 3,3% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте монохромных устройств поставки в штуках скоростной категории до 20 стр/мин увеличились на 65,3%, 21-30 стр/мин – увеличились на 5,2%, все остальные категории показали снижение, за исключением категории 45-69 стр/мин, показавшей рост 9%.

В сегменте цветной лазерной техники увеличились поставки скоростной категории 1-10 стр/мин на 1,6%, 11-20 стр/мин – на 5,6%, старшие категории показали снижение, в особенности категория 21-30 стр/мин, снизившаяся на 44,3% по сравнению с III кварталом 2019 г.

Рынок струйной техники в III квартале 2020 г. показал рост в штучном выражении на 6,2%, и снижение в денежном выражении на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение поставок в III квартале показали струйные устройства во всех скоростных категориях за исключением категории 11-20 стр/мин, показавшей рост 5,8%.

«В отличие от II квартала, когда на доступность продуктов со стороны вендоров сильно повлияло закрытие фабрик и/или сокращение рабочих на фабриках в Азии из-за вспышки эпидемии COVID-19, в III квартале 2020 г. доступность продуктов улучшилась, благодаря чему вендоры смогли нарастить поставки и в основном удовлетворить текущий и отложенный спрос», — сказал Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.