OKS Group инвестировала в разработчика технологии сканирования человеческого тела по фото

OKS Group инвестировала $400 тыс в 3dlook. Компания разрабатывает решения для бесконтактного измерения параметров тела по двум фотографиям. Продукты 3dlook помогают потребителям в выборе изделий подходящего размера и заказе индивидуального пошива одежды онлайн, улучшают пользовательский опыт, повышают конверсию в покупки и помогают производителям одежды сократить возврат товаров.

Финансирование, привлеченное компанией, будет использовано для масштабирования команды разработки и поддержки быстрорастущей базы клиентов. Компания привлекла pre-A раунд в общей сложности в размере $1,5 млн и планирует выйти на раунд A уже в 2021 г. В числе клиентов 3dlook – Tailored Brands, 1822 Denim, Redthread и другие. В числе других инвесторов 3dlook – ICU Ventures, uVentures, Solid5, 500 Startups, Boost VC, Наталья Водянова и другие.

«Компания 3dlook решает очень серьезную проблему на рынке продажи одежды – как в массовом секторе, так и секторе индивидуального пошива одежды, а именно, бесконтактное определение размеров по двум фотографиям с применением комбинации компьютерного зрения, нейронных сетей и трехмерного статистического моделирования. Компания показывает стремительный рост продаж в США секторах производства одежды и униформы», – сказал Марк Хэнни, управляющий партнер OKS Group.

«Наша миссия — сделать продукт, который станет отраслевым стандартом в бесконтактных измерениях параметров тела. Производители одежды давно нуждались в решении, которое поможет улучшить и персонализировать пользовательский опыт в области электронной коммерции и снизить показатели возвратов товаров, а во время пандемии спрос на такие решения только вырос. В будущем мы планируем работать со всеми индустриями, которым нужна персонализация на основе данных о телах людей — это не только одежда, а и сидения для автомобилей, мебель, продукты в health & fitness, и т.д.», — сказал Вадим Роговский, сооснователь и CEO 3dlook.