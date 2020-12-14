«Руссофт»: приток кадров в софтверную отрасль вырос на 10%

Численность профильных сотрудников софтверных компаний, работающих в России, увеличилась в 2019 г. не менее, чем на 10%. Примерно такой же рост был годом ранее. Поскольку в предыдущие годы данный показатель был стабильно на уровне 6-8%, то можно говорить о возникшем увеличении темпов роста численности персонала индустрии разработки ПО.

Расчеты в рамках ежегодного исследования показывают прирост на 14%, но поскольку опрос софтверных компаний в условиях пандемии не удалось провести полноценно, то было решено придерживаться осторожной оценки — не менее 10%. О таком увеличении можно говорить уверенно.

На конец 2019 г. численность профильных технических сотрудников российских софтверных компаний превысила 180 тыс. человек. Из них не менее 170 тыс. человек работает в России, а остальные (около 10 тыс. человек) занимаются разработкой в зарубежных офисах (прежде всего, в Белоруссии и на Украине). Численность специалистов, работающих в софтверных компаниях внутри страны, увеличилась за год минимум на 10%.

В последние несколько лет как крупные, так и небольшие софтверные компании стабильно наращивают штат сотрудников на 6-8%, причем до 2017 г. крупные компании росли быстрее и во многом за счет перехода кадров из небольших компаний.

Увеличение темпов роста совокупной численности персонала можно связать с тем, что благодаря активности АПКИТ в вузах с 2014 г. начали появляться новые бюджетные места для обучения по ИТ-специальностям. Вряд ли их количество увеличилось за три года на 70%, как было объявлено в СМИ, но на 20-30% их стало больше. Прием студентов по ИТ-специальностям преимущественно наращивали региональные вузы.

Прогресс в количестве выпускаемых программистов, который демонстрируют региональные вузы, отражен в улучшении их позиций в международных рейтингах университета. В одном из самых известных таких рейтингов — QS World University Rankings — среди всех российских вузов самые высокие места, помимо МГУ и СПбГУ, занимают Новосибирский государственный университет и Томский государственный университет. В то же время, по-прежнему часть региональных университетов имеют неплохие показатели по количеству выпускников, но работодатели оценивают их качество невысоко. Иногда, при имеющемся огромном дефиците кадров, софтверные компании вообще не готовы брать этих выпускников на работу.

Университеты традиционно обеспечивают большую часть притока кадров в софтверную отрасль. До 2016 г. в отдельные года миграция разработчиков ПО из Казахстана, Украины и Белоруссии обеспечивала до 20% прироста совокупного штата российских софтверных компаний (без сотрудников их зарубежных центров разработки). В 2017-2018 гг. этот показатель не превышал 5%, но в 2019 г. миграция снова обеспечила примерно пятую часть кадрового прироста (19%).

Межотраслевые переходы ИТ-специалистов в годы стабильного развития экономики почти не влияли на совокупную численность персонала софтверных компаний. Они могли быть значительными, но приток кадров компенсировался их оттоком. Результаты опроса, проводимого «Руссофт», дают возможность определять количество сотрудников, принятых на работу, но только из числа выпускников вузов и мигрантов. Эти два источника на протяжении более 10 лет обеспечивали до 100% кадрового прироста в отрасли. По итогам 2019 г. они дали намного меньше — 76%, а 24% новых сотрудников обеспечил другой источник — прежде всего, межотраслевые переходы. При этом программы переподготовки в коммерческих учебных центрах и учебных центрах при крупных ИТ-компаниях позволяют работать разработчиками ПО тех специалистов, которые не имеют высшего образования по какой-либо ИТ-специальности. Данных о масштабах такой переподготовки пока нет.

Выявленное увеличение темпов роста совокупной численности персонала не привело к тому, что проблема нехватки кадров стала менее острой. Опрошенные в 2020 г. компании оценили «Обеспеченность кадрами, система образования и повышения квалификации» в среднем на 2.62 балла из 5 («3» соответствует оценке «удовлетворительно), а годом ранее этот показатель находился на уровне 2,74. Все говорит о том, что индустрия способна наращивать объемы продаж, и ее рост сдерживается рынком труда.

Объясняется это тем, что руководители софтверных компаний соотносят фактическое количество принятых на работу не с тем, что было, а со своими планами. Если плановые показатели не достигнуты и имеется недополученный доход из-за нехватки кадров, то менеджеры не удовлетворены даже при вполне приличном росте штата. К тому же, за последние годы текучка кадров в отрасли выросла сначала до 9,5% в 2016 г., а в 2019 г. — до 12,5%. Следовательно, кадровой службе нужно тратить больше усилий чем прежде, даже для поддержания прежних темпов роста штата.

Общее количество специалистов, непосредственно вовлеченных в процесс разработки ПО, «Руссофт» оценивает, исходя из допущения, что в софтверной индустрии работает примерно четверть от всех программистов, занятых в ИТ-отрасли. На такие пропорции указывали рекрутинговые компании несколько лет назад, а потому они требуют корректировки. Однако такое допущение вполне позволяет сделать примерные расчеты.

Таким образом, на конец 2019 г. в ИТ-отрасли России насчитывалось, согласно самым осторожным оценкам, не менее 580 тыс. разработчиков ПО. Согласно данным АПКИТ (эта ассоциация объединяет более широкий круг ИТ-компаний, включая системных интеграторов, дистрибьюторов и импортеров ИТ), в России разработкой ПО занимается 650 тыс. человек. Это вполне сопоставимо с данными «Руссофт», если учитывать погрешность и возможное разночтение относительно того, кого можно отнести к разработчикам ПО.