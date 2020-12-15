В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов

15 декабря из «Сколково» выпускаются первые участники. Они пришли в проект в декабре 2010 года, когда Инновационный центр только начинал строиться. И теперь, согласно закону, по истечении десяти лет эти компании выходят из проекта. Однако они продолжат тесное сотрудничество со «Сколково» в новом качестве, поскольку приобрели значительный опыт и получили поддержку со стороны Фонда.

Всего до конца 2020 года статус участника проекта «Сколково» в связи с истечением 10-летнего срока утратят 11 компаний.

Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров Фонда «Сколково», сказал: «Сейчас в “Сколково” почти 2800 участников с совокупной выручкой только за прошлый год более 100 млрд рублей. Когда десять лет назад мы начинали строить Инновационный центр, многие не верили в то, что нам удастся добиться таких результатов. Но 11 компаний в декабре 2010 года все-таки поверили и стали первыми участниками проекта. За прошедшее десятилетие они выросли в успешные предприятия, а на бывшем пустыре за МКАД построен высокотехнологичный город. Наш опыт показал, что формат, когда государство, инноваторы и бизнес функционируют на равных, очень эффективный. И мы распространили его на всю страну, согласно концепции об экстерриториальности «Сколково». Конечно, не хочется расставаться с участниками, которые стали частью нашей команды. Поэтому мы надеемся, что сотрудничество продолжится, просто в другом качестве».

Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково», отметил: «Поздравляю первых выпускников “Сколково” с завершением совместного периода работы. Ровно десять лет назад вы стали одними из первых проводников инновационной идеологии в России – участниками проекта “Сколково”. Вместе мы работали над воплощением ваших идей в реальные продукты и сервисы, созданием прорывных технологий, их апробацией в лабораторных и реальных условиях, поиском партнеров и инвесторов, выходами на новые рынки. За десять лет “Сколково” превратился в настоящий Инновационный центр, куда стараются попасть и новички отрасли, делающие первые шаги, и крупнейшие российские и зарубежные компании. Успехи “Сколково” – это ваша заслуга! Хочу пожелать вам новых свершений и выразить надежду, что вы будете двигаться дальше, создавая востребованные обществом инновационные решения, подавая хороший пример молодым предпринимателям, работая на благо страны. Отрадно, что многие из вас выразили готовность остаться работать в “Сколково” в качестве полноправных партнеров, поддерживая новые поколения инноваторов».

В перспективы Инновационного центра «Сколково» на самом первом этапе его создания поверила группа Синара. Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) учредил компанию «Центр инновационного развития СТМ», которая стала одним из первых резидентов «Сколково». Сейчас взаимодействие переходит на следующий уровень – холдинг СТМ стал индустриальным партнером «Сколково» со своим Научно-исследовательским центром.

Евгений Зуев, генеральный директор Научно-исследовательского центра СТМ, сказал: «Мы значительно расширили направления работы по продуктам. Теперь это не только локомотивы, а весь подвижной состав, включая путевую технику, городской общественный транспорт. Также мы сделали существенный акцент на цифровизацию. На новом уровне работаем со Сколтехом, стартаперами и бизнес-акселераторами. За это время Трубная металлургическая компания (ТМК) и Группа Синара открыли в «Сколково» собственное здание, оснащенное новейшим испытательным комплексом. За прошедшее десятилетие нам удалось реализовать ряд успешных проектов и получить уникальный опыт. Выделю наш якорный проект “Инновационные локомотивы”. Мы провели комплексную работу по изучению альтернативных источников энергии и новых видов топлива на железнодорожном транспорте. Самые “жизнеспособные” технологии мы внедрили в наши новые продукты, частности, в локомотив ТЭМГ1. Он работает на сжиженном природном газе. Сейчас этот газотепловоз находится в опытной эксплуатации и в следующем году “пойдет” в серийное производство. Отмечу, что “Сколково” – уникальная и эффективная площадка, которая объединяет бизнес и современные научные изыскания».

«НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике», входящий в Группу компаний «Хевел», за десять лет участия в проекте «Сколково» вырос из стартапа в полноценный научно-исследовательский центр. Его главными достижениями стали разработка и внедрение в промышленное производство одной из самых передовых мировых технологий изготовления фотоэлектрических преобразователей на основе наноразмерных гетероструктур. На счету компании также целый ряд уникальных проектов в сфере инжиниринга: гибкие солнечные модули для различных видов транспорта (наземного, водного и воздушного), мобильные автономные энергетические установки для нужд спасательных служб и туристической отрасли, собственные разработки по испытанию производственного оборудования.

Игорь Шахрай, генеральный директор группы компаний «Хевел», сказал: «Для зарождающейся в стране отрасли возобновляемых источников энергии в целом, и солнечной энергетики в частности, было важно не упустить момент и своевременно создать прочную научную базу для строящегося производства. Фонд «Сколково» оказал неоценимую поддержку в создании и становлении первого в России научно-технического центра в области солнечной энергетики. Благодаря сервисам Фонда, НТЦ получил доступ к уникальному лабораторному и метрологическому оборудованию для работы с тонкими пленками, за счет чего были значительно расширены инфраструктурные возможности НИОКР сервисов. На площадках Технопарка “Сколково» были налажены прочные деловые связи с ведущими мировыми научными организациями в области солнечной энергетики. Благодаря услугам сколковского Центра интеллектуальной собственности, НТЦ ТПТ осуществил правовую защиту своих решений - это 26 патентных документов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и программы для ЭВМ».

За десять лет участия в проекте «Сколково» Российский квантовый центр стал национальным прототипом НИИ нового типа. За это время компания открыла 15 лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием, собрала команду из 200 ученых со средним возрастом 35 лет, основала 8 спиноффов, направленных на коммерциализацию разработок РКЦ, и опубликовала 900 публикаций в ведущих научных журналах, в том числе в Nature и Science.

Руслан Юнусов, генеральный директор Российского квантового центра, отметил: «За короткое время РКЦ не только занял лидирующие позиции в своей области научных исследований, но и разработал высокотехнологичные коммерческие продукты. В их числе сверхчувствительные сенсоры, твердотельные фотоумножители, фемтосекундные лазеры и сверхчувствительный магнитный кардиограф, предназначенные для финансовой, телекоммуникационной, медицинской и других отраслей. Часть наших разработок уже протестировали ведущие компании: например, Газпромбанк и Сбербанк попробовали использовать квантовую связь в городских условиях. Также при участии РКЦ была подготовлена дорожная карта развития квантовых технологий в России. Определённо самая амбициозная задача, которую мы продолжим решать в ближайшие 4 года — создание квантового компьютера на разных платформах, включая ПО и алгоритмы, в рамках совместного проекта с Госкорпорацией “Росатом”. Мы продолжаем привлекать лучшие умы со всего мира и готовить собственных высококвалифицированных специалистов, постоянно развиваемся и растём. В 2019 году мы открыли новый офис в Сколтехе, увеличив площадь с 1400 кв.м. до 4300 кв.м. Сотрудничество РКЦ и «Сколково» способствует приближению второй квантовой революции, и нам не терпится совершить новые открытия в этом удивительном квантовом мире».

При поддержке Фонда «Сколково» Уральский центр биофармацевтических технологийуспешно реализовал проект по разработке и выводу на рынок инновационного противовирусного препарата. В 2016 году «Триазавирин» был удостоен самой престижной награды в области фармацевтики – международной премии Prix Galien Russia.

Инна Захаренко, генеральный директор УЦБТ, сказала: «Проведенные при поддержке Фонда “Сколково” исследования подтвердили широкий спектр противовирусной активности препарата “Триазавирин” в отношении целого рядка вирусных инфекций (вирусы гриппа, клещевого энцефалита и др.). Были описаны и подтверждены неизвестные ранее аспекты в механизме действия препарата. Это позволило вывести препарат не только на российский, но и на зарубежный рынок. В настоящее время “Триазавирин” широко используется не только для терапии вируса гриппа, но и ОРВИ, включая COVID-19. Препарат входит в клинические протоколы лечения больных новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении в медицинских организациях Москвы. Кроме того, весной 2020 года в провинции Хэйлунцзян (КНР) на базе 10 клинических центров проведено многоцентровое рандомизированное двойное слепое клиническое исследование эффективности «Триазавирина» в отношении пациентов с коронавирусной инфекцией, включая тяжелую форму COVID-19. По результатам исследований препарат вошел в Методические указания по использованию фармакологических средств при лечении COVID-19».

Еще одному выпускнику – компании «ДАТАДВАНС» - Фонд «Сколково» помог сделать шаг от научно-исследовательского проекта к производству коробочного продукта, который сегодня покупают во всем мире.

Сергей Морозов, президент компании «ДАТАДВАНС», сказал: «В 2011 году наша компания получила от “Сколково” грант на разработку программного продукта. Это позволило превратить исходную библиотеку алгоритмов в полноценный продукт. На протяжении десяти лет при поддержке Фонда наша компания участвовала в крупнейших международных отраслевых мероприятиях и встречах, в тематических передачах и публикациях, что помогло повысить охват и узнаваемость бренда среди потенциальных пользователей. Сегодня наш флагманский программный продукт pSeven для инженерной оптимизации, автоматизации и предсказательного моделирования широко используется мировыми лидерами авиастроения, автопрома, нефтепереработки и других отраслей. Он включен в Реестр отечественного ПО. В 2020 году компания “ДАТАДВАНС” объявила о выходе новой серверной платформы pSeven Enterprise с элементами искусственного интеллекта для совместного решения задач анализа данных, инженерной оптимизации и автоматизации расчетов, а также для создания и развертывания специализированных инженерных приложений в корпоративной галерее приложений AppsHub».

Одним из первых резидентов «Сколково» стала компания «Сателлит Инновация». Сегодня ее программные продукты и аппаратные решения для систем видеонаблюдения известны на российском и зарубежном рынках под торговыми марками Macroscop и Eocortex.

Александр Коробков, генеральный директор компании «Сателлит Инновация», сказал: «В тот момент мы были стартапом и активно выводили на рынок программное обеспечения Macroscop для “умных” систем видеонаблюдения. Несмотря на то, что мы не подавали заявки на гранты, не привлекали инвестиции и даже не находились в “Сколково” физически, сам статус резидента был важен для нас, так как соответствовал нашей самоидентификации прогрессивной технологической компании. Помимо имиджевой составляющей, особого налогового режима, статус резидента упростил нам доступ к специфической экспертизе и кооперации. В частности, работа с инновациями требует сопровождения юристов узкого профиля. Подавать заявки на патенты и регистрировать права на разработки Macroscop в России и других странах нам на специальных условиях для резидентов помогали эксперты Центр интеллектуальной собственности “Сколково”. Кроме того, при содействии “Сколково” представители Macroscop приняли участие в нескольких крупных международных IT-ивентах: CeBIT в Германии, выставках в Шанхае и Сингапуре».