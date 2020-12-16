Digital-проекты «Сбера» и «Расчетных решений» победили на премии «Время инноваций»

11 декабря 2020 г. в г. Сочи в Отеле Marriott Красная Поляна состоялась церемония награждения независимой премии «Время инноваций». Награда присуждается за успешные бизнес-кейсы, проекты, специальные программы и инициативы, основанные на применении новейших технологий, разработок и инструментов. В составе экспертного совета – представители органов государственной власти, ученые, общественные деятели.

«Сбер» стал победителем основной номинации «Инновация года» в категории «Умные города и интернет вещей» за проект «БРИС ЖКХ».

«Сбер» победил в номинации «Инновация года» в категории «Умные города и интернет вещей» с проектом «БРИС ЖКХ»

Биллинговая расчетно-информационная система «БРИС ЖКХ» разработана в технологическом партнёрстве совместно с дочерней организацией АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ». Платформа создана для автоматизации процессов расчета, обработки и распределения платежей за коммунальные услуги. БРИС ЖКХ объединяет всех участников сферы жилищно-коммунального хозяйства, трансформирует деятельность организаций, переводит все операции в цифровой формат, обеспечивая прозрачную систему начислений и распределения средств от потребителей поставщикам услуг и ресурсов.

В Сочи состоялась церемония награждения независимой премии «Время инноваций»

Кирилл Дмитириев, директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбера»: «Сбер и АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» уже несколько лет развивают переход на современные цифровые платформы в сфере ЖКХ. Такие масштабные проекты, как БРИС ЖКХ, не просто повышают уровень комфорта потребителей услуг, в том числе и нас самих, но и влияют на развитие городской инфраструктуры, повышая эффективность деятельности предприятий в сфере жилищно-коммунальных услуг. Сервис успешно работает в 22 регионах РФ, обслуживая более 4 млн лицевых счетов».

В этом году учредители премии «Время инноваций» впервые провели отдельный конкурс Digital Leaders, направленный на поиск лучших решений в области цифровых преобразований для бизнеса и общества.

Транспортная платформа, технологический флагман компании АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ», стала победителем в номинации «Платформа года».

Транспортная платформа, технологический флагман компании АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ», стала победителем в номинации «Платформа года»

Внедрение безналичной оплаты на общественном транспорте, роуминг транспортных карт, пересадочный тариф на банковской карте, аналитика пассажиропотока и другие уникальные для России ИТ-решения были реализованы «Расчетными решениями» на базе собственной разработки – транспортной платформы. Система обеспечивает прием оплаты проезда всеми возможными платежными инструментами, самым популярным из которых в 2020 году стала банковская карта. Теперь пассажирам доступен универсальный проездной билет: любой абонемент, социальный проездной или скидки в рамках пересадочного тарифа стало возможным записать на банковскую карту, в том числе и дистанционными способами, без посещения офисов операторов или банковских отделений.

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»: «В кратчайшие сроки мы создали Транспортную платформу «Расчетных Решений» – новый для России ИТ-продукт. На базе платформы мы можем внедрять различные цифровые решения, развивать транспортную доступность и мобильность, трансформировать городские сервисы, делать их более удобными для пассажиров и перевозчиков».