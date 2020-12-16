IDC подвела итоги II квартала 2020 года на российском рынке СХД

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в третьем квартале 2020 года на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму 129,72 млн долларов США.

По результатам квартала на российском рынке внешних систем хранения данных лидируют компании Huawei, Dell Technologies и YADRO с долями в 31,0%, 15,4% и 11,7%, в денежном выражении соответственно. Компания YADRO занимает лидирующее место в объёме поставленных СХД.

Рынок систем хранения данных показал рост в денежном выражении, однако сократился в поставленном объеме емкостей по сравнению с 3-м кварталом 2019 года. Системы среднего класса продолжают составлять основу рынка с долей в 82,2 % в денежном выражении, продемонстрировав прирост на 31,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост также продемонстрировали поставки систем на базе флэш-накопителей.

«Заказчики продолжили инвестировать в системы хранения данных. Сегмент систем на базе флэш-накопителей продемонстрировал прирост на более чем 38%, что свидетельствует о спросе на высокопроизводительные системы. Лидерами с точки зрения роста традиционно выступили крупные корпоративные пользователи. Зафиксирован рост в сегменте гиперконвергентных платформ. Заказчики продолжают вкладывать средства в инфраструктуру для обеспечения как удаленной работы, так и функционирования новых сервисов», – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.