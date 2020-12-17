«Дошкола Тилли» появился на платформе лучших образовательных ресурсов

Образовательная онлайн-платформа для подготовки детей к школе «Дошкола Тилли» появилась на платформе лучших образовательных онлайн-ресурсов «Навигатор образования». Инвесторами стартапа «Дошкола Тилли» являются основатели закрытого частного клуба венчурного капитала Digital Disrupt Артем Ермолаев и Андрей Белозеров.

Платформа «Навигатор образования» отбирает лучшие образовательные ресурсы на основе рекомендаций НИУ ВШЭ. Проекты должны иметь сформированные базы знаний, быть распространенными в русскоязычном сегменте интернета и подходить для людей, не имеющих сильных ИТ-компетенций. Также стартапам, подающим заявку на размещение, необходимо предоставить рекомендации двух действующих участников платформы. Окончательное решение принимает научно-методический совет.

Образовательная онлайн-платформа «Дошкола Тилли» была одобрена по всем критериям. Проект создан с целью помочь родителям подготовить ребенка к поступлению в школу, а также систематично развивать его навыки и обучать новому. На сегодня на платформе в интерактивной форме собран весь необходимый для ребенка образовательный контент, над которым работает команда педагогов и методистов с многолетним опытом работы в дошкольных и школьных учреждениях: Татьяна Куркова, Ольга Остроглядова, Елена Сивак, Екатерина Каткова, Марк Беденко, Дарья Григорьева.

Пользователи платформы могут самостоятельно моделировать программу обучения и получать домашние задания в соответствии с возрастом ребенка. Все задачи и упражнения разработаны по федеральным стандартам. Уроки разделены по возрасту и предмету: математика, логика, чтение, развитие речи, окружающий мир и так далее. Также для детей создатели проекта придумали особенного персонажа – зайца Тилли – который на протяжении всего обучения поддерживает ребенка, превращая обучение в увлекательную игру.

Проект «Дошкола Тилли» был запущен в мае 2018 года. В первый месяц после запуска на платформе зарегистрировалось около 250 человек, сегодня численность пользователей достигает уже 88 тысяч. Инвестиции от основателей частного клуба венчурного капитала Digital Disrupt Артема Ермолаева и Андрея Белозерова стартап получил в марте 2020 года.

«Проект клуба Digital Disrupt «Дошкола Тилли» за 2020 год вырос в 33 раза практически на органическом трафике. С началом карантина стартап получил стремительный рост – за два месяца самоизоляции в апреле и мае на платформу пришли 43 тысячи человек, а еще 41 тысяча присоединилась в период с июня по ноябрь включительно», – прокомментировал учредитель клуба Digital Disrupt Андрей Белозеров.

Привлеченные от клуба Digital Disrupt инвестиции основатели проекта направляют на развитие продуктовой линейки и маркетинг. Сегодня уже 300 детских садов начали работать с платформой «Дошкола Тилли» и включили сайт в список рекомендованных для родителей. Пользователи могут выбрать четыре платных тарифа и один бесплатный, который включает в себя десять заданий в день. Основатели стартапа также добавили уникальную функцию: задания можно сохранять в формате ПДФ и распечатывать.

«Мы только начали этап активного роста. Мы хотим уверенно закрепиться на рынке в России и выйти с адаптированным продуктом за рубеж. Для этого мы уже перевели и озвучили около 5 тысяч единиц контента на английский язык. Сейчас началась разработка мобильного приложения для IOS. Для Android у нас уже доступна первая версия на двух языках. Мы провели исследование и собрали обратную связь от пользователей, после чего распланировали весь новый функционал, который добавим для удобства клиентов. Веб-версия сайта также получила развитие – мы запустили личный кабинет педагога, где они смогут добавлять учеников, работать в группе на интерактивной доске или же дистанционно отправлять им задания и видеть результаты каждого», — рассказывает основатель проекта Ольга Деменицкая.

Стартап «Дошкола Тилли» — не единственный образовательный проект, вошедший в портфолио клуба Digital Disrupt. В венчурном портфеле клуба также числится платформа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Тетрика», которая была приобретена Mail.Ru Group в этом году, и приложение Fred the Hippo, предназначенное для электронного образования детей в Кении.

Помимо образовательных проектов, Digital Disrupt активно инвестирует в on-demand сервисы, микромобильные проекты, стартапы в сфере киберспорта, прикладного искусственного интеллекта и науки. Сегодня портфолио клуба насчитывает десятки проектов, среди которых компания Pitch.Me, занимающаяся поиском персонала для цифровых международных лидеров; киберспортивная платформа OverPro; платформа каршеринга по подписке The Mashina и другие.