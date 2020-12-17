Спецпроекты

«Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ

«Ростелеком» закрыл сделку по приобретению 100% долей ООО «Созвездие Н» — компании, контролирующей ведущего мультисервисного оператора связи на рынке Екатеринбурга и Свердловской области, известного под брендом «Планета». Бизнес был оценен в 1,755 млрд руб. Сделка была реализована с привлечением ООО «Сбербанк инвестиции», которое в несколько этапов консолидировало 100% группы компаний (ГК) «Планета» в интересах «Ростелекома». Сделка позволит «Ростелекому» значительно укрепить конкурентные позиции в Екатеринбурге и Свердловской области.

ГК «Планета» оказывает высокотехнологичные услуги связи, включая скоростной доступ в интернет, цифровое телевидение, голосовые сервисы, виртуальные АТС и частные сети, видеонаблюдение для частных лиц и бизнеса на территории крупнейших городских агломераций региона: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Красноуральска и города Березовский. Абонентская база оператора насчитывает около 100 тыс. семей и более 6 тыс. предприятий и учреждений региона. Ожидается, что выручка оператора в 2020 г. превысит 1 млрд руб., при этом уровень рентабельности OIBDA компании соответствует уровню аналогичного показателя по «Ростелекому» в целом.

Присоединившись к «Ростелекому», «Планета» получит новые возможности для дальнейшего развития. Абоненты обеих компаний смогут успешно пользоваться большинством сервисов и услуг, имеющихся в продуктовом портфеле «Планеты» и «Ростелекома», такими как MVNO, видеонаблюдение, VoD, информационная безопасность и другими. Привычные каналы коммуникаций для абонентов ГК «Планета» будут сохранены в полном объеме: служба технической поддержки, номера пользовательских счетов и формат личного кабинета. Тарифная политика останется прежней.

«Приобретение бизнеса группы компаний “Планета” — пример точечных сделок, которые позволяют нам усилить позиции на локальных рынках в сегментах ШПД и платного ТВ, где “Ростелеком” является крупнейшим федеральным игроком. Эта покупка значительно укрепит конкурентное положение в регионе, открывая возможности для допродажи клиентам “Планеты” дополнительных услуг из широкой линейки цифровых сервисов “Ростелекома”, а также реализации синергетического потенциала от объединения бизнесов двух компаний», — сказал вице-президент по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами и имуществу «Ростелекома» Александр Колесников.

«За три последних года “Ростелеком” инвестировал значительные ресурсы в развитие инфраструктуры Екатеринбурга. Созданы опорные и резервные узлы связи во всех районах города, модернизированы сети в домах, в результате скорость интернета выросла до 1 Гбит/с, причем как для внутренних, так и для внешних ресурсов. Мы запустили первый в УрФО опорный катастрофоустойчивый центр обработки данных. В нем размещены сервера с поддержкой самых передовых графических технологий Nvidia. Кроме показателей надежности, это значительно сократило потерю пакетов и время задержки сигналов (ping) для пользователей. Мы рады предоставить абонентам “Планеты” все наши инновационные решения», — отметил вице-президент «Ростелекома» — директор макрорегионального филиала «Урал» Сергей Гусев.

«Мы постоянно развиваемся, внедряем передовые технологии, опережающие время. Сотрудничество с “Ростелекомом” открывает новые горизонты для расширения географии присутствия бренда и нашей товарной линейки. Мы создаем новые качественные продукты, чтобы сделать жизнь клиентов интереснее, комфортнее, лучше. Наша компания всегда выполняла и впредь будет выполнять взятые на себя обязательства», — сказал руководитель ГК «Планета» Алексей Демин.

Другие материалы рубрики

Google получил в России рекордный штраф

Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд

Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки

Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

В российском офисе IBM грядут массовые увольнения

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводных зарядных устройств Moshi: Otto Q, Porto Q 5K и Lounge Q

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал

Техноблог

Влаго- и пылезащитные чехлы – реальная помощь или пылесборник?

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию