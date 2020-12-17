Совет директоров «Мегафона» одобрил назначение исполнительного директора компании

Совет директоров «Мегафона» утвердил кандидатуру Хачатура Помбухчана на должность исполнительного директора компании. Решение о назначении будет принято собранием акционеров компании в январе 2021 года. В «Мегафоне» Хачатур Помбухчан будет курировать вопросы развития и повышения эффективности бизнеса.

Основная цель создания позиции исполнительного директора – усиление направлений трансформации и вопросы операционной эффективности бизнеса. Исполнительный директор функционально будет подчиняться генеральному директору.

Хачатур Помбухчан является членом совета директоров «Мегафона», а также занимает должность коммерческого директора в «Юэсэм Телеком».

В течение десяти лет с 2008 по 2018 годы был финансовым директором «Магнита», и в 2018 году возглавил компанию. В 2018-2019 годах был членом совета директоров «Городской супермаркет» - сети «Азбука вкуса». Кроме того, с февраля 2020 года входит в совет директоров компании DTS Retail.

Хачатур Помбухчан в 1996 году окончил факультет прикладной математики Кубанского государственного университета, а в 2000 году – Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учёт и аудит».

«В этом году пандемия внесла заметные изменения в нашу работу и еще раз продемонстрировала необходимость быстро реагировать на внешние вызовы, менять подходы, чтобы предлагать клиентам самые актуальные решения и продукты. Усиление управленческой команды Мегафона полностью отвечает этим задачам. Понимание специфики нашей компании и при этом большой опыт Хачатура Помбухчана в смежных отраслях позволит нам быть еще эффективнее, видеть новые возможности для развития и трансформации», - отметил генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.