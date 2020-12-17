Спецпроекты

Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году

Бизнес Финансовые результаты

Corpsoft24 объявила о результатах деятельности за 2020 г. Несмотря на пандемию, годовая выручка компании выросла на 30% по сравнению с 2019 г. Также был увеличен штат специалистов.

Рост выручки объясняется возросшим спросом на ключевые направления CorpSoft24: облачные сервисы (IaaS, SaaS, Docker registry и т.д.), внедрение и обслуживание продуктов «1С», комплекс решений для информационной безопасности предприятия, разработка ПО на заказ.

«Мы разработали ряд продуктов, позволяющих клиентам быстро перестроить бизнес-процессы в связи с пандемией, — сказал Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24. — Одной из самых востребованных разработок оказался сервис биометрической защиты. Он позволяет снизить риск утечки данных и обезопасить бизнес от кибератак».

Сервис вошел в 2020 г. в Реестр отечественного ПО. Система отслеживает факт подглядывания за содержимым экрана посторонними лицами, блокирует попытки входа под чужим аккаунтом, блокирует доступ авторизованного пользователя, если обнаруживает, что за компьютер сел другой человек.

Это не единственный продукт Corpsoft24, позволяющий обезопасить доступ к данным и улучшить бизнес-процессы: компания разработала систему скрытой маркировки документов Stegmark и мониторинга работы удаленных сотрудников Rewtas. «Наша цель на следующий год — вывод продуктов на международный рынок», — отметил Константин Рензяев.

По его словам, еще одной точкой роста для компании станут облачные сервисы: «Уже понятно, что облачные сервисы — тренд, который будет развиваться и после пандемии: эти технологии начали активно использовать во время самоизоляции, руководители компаний оценили преимущества, которые они дают, и продлевают контракты. Наш вектор на ближайшие годы – создать устойчивую экосистему для клиентов, когда предоставляемые нами сервисы тесно связаны между собой и работают по принципу «одного окна».

Сегодня штат специалистов Corpsoft24, которая изначально строилась как территориально распределенная компания, насчитывает 120 человек. Сотрудники работают по всей стране – помимо Москвы, компания представлена в семи городах: Владивостоке, Хабаровске, Челябинске, Ижевске, Волгограде, Владимире и Саратове.

Другие материалы рубрики

Google получил в России рекордный штраф

Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд

Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки

Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

В российском офисе IBM грядут массовые увольнения

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных зарядных устройств Moshi: Otto Q, Porto Q 5K и Lounge Q

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал

Техноблог

Влаго- и пылезащитные чехлы – реальная помощь или пылесборник?

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию