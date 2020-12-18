Фонд «Сколково» представил аналитический отчет на тему Deeptech

Фонд «Сколково» провел аналитическое исследование, по итогам которого представил альманах Deeptech. Работа проводилась с целью изучения сектора глубоких технологий в рамках реализации концепции развития искусственного интеллекта в России.

Альманах Deeptech – первая масштабная аналитическая работа о развитии глубоких технологий в России. Целью проведенного исследования было изучение основных трендов в отрасли, прогнозирование ее развития и анализ активности ключевых игроков Deeptech-экосистемы.

За последние пять лет в сфере цифрового Deeptech, к которой также относятся машинное обучение, 5G и интернет вещей (IoT), был совершен колоссальный рывок. Это привело к возросшей заинтересованности со стороны венчурных и корпоративных фондов, а также государственных инвесторов. Эти технологии в ближайшем будущем помогут решить ряд глобальных проблем, стоящих перед человечеством.

В России также наблюдается устойчивый тренд на развитие цифровых Deeptech-проектов, в приоритете – решения на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Сделки со стартапами, использующими ИИ, по объему занимают более 95%. Средний чек инвестиций в такие стартапы превышает показатель для остальных направлений. Искусственный интеллект – главное направление, определяющее развитие отрасли.

Евгений Шеенко, руководитель департамента стратегического развития и аналитики фонда «Сколково», сказал: «В экосистеме "Сколково" более 560 стартапов, создающих цифровые решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Мы ожидаем, что количество проектов в ближайший год может увеличиться минимум в 1,5 раза».

После динамического роста объема инвестиций в Deeptech в 2015–2018 гг. направление сохраняет высокий спрос со стороны инвесторов. В прошлом году российские инвесторы вложили в ИИ более $170 млн. В Европе этот показатель составляет $7 млрд. По оценкам экспертов, стоимость мирового рынка ИИ к 2025 г. достигнет почти $60 млрд.

Объем привлеченных инвестиций отечественными Deeptech-стартапами в области ИТ за первое полугодие 2020 г. составил $99,7 млн – это больше, чем за весь 2018 г. В 2020 г. увеличилось количество сделок в стартапы на стадии А, в то время как на стадии «посева» уменьшилось.

Сергей Ходаков, операционный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Стремительный рост цифрового Deeptech в России становится возможным во многом благодаря поддержке институтов развития, таких как “Сколково”. В настоящий момент фонд развивает собственную программу развития для ИИ-бизнеса – Tech Explorer, является оператором федерального проекта “Искусственный интеллект” и запустил международную программу “Глобальный вызов – искусственный интеллект для ЦУР”».