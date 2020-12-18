Спецпроекты

Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году

Бизнес Интеграция Бизнес-приложения

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов, завершила исследование «Как изменились бизнес-процессы российских компаний в 2020 году». По его результатам оказалось, что в течение года 57% компаний были вынуждены изменить ИТ-стратегию. 65% респондентов отметили, что целью большинства инновационных проектов в 2021 г. станет повышение эффективности бизнеса, а 51% подчеркнули важность привлечения новых клиентов и увеличения продаж. При этом, несмотря на декларируемую цифровую трансформацию, большинство компаний используют для подготовки к внедрению технологий традиционные методы: 54% респондентов опрашивают сотрудников. Только 9% российских компаний используют для этой задачи интеллектуальный анализ бизнес-процессов. Больше всего таких респондентов среди представителей банков и телекоммуникаций.

Опрос респондентов проводился в ноябре 2020 г., в исследовании участвовали руководители и сотрудники более 300 промышленных предприятий, телеком-операторов, банков, ритейлеров и других компаний. Одной из наиболее перспективных технологий оказалась роботизация бизнес-процессов (Robotic Process Automation, RPA). Более половины респондентов сообщили, что уже внедрили роботов или планируют использовать RPA в ближайшее время. Это соответствует и результатам глобального исследования Abbyy, по данным которого 46% сотрудников крупных организаций используют роботов не менее двух часов в день для задач классификации документов и обработки информации. При этом 30% опрошенных Abbyy компаний отмечают, что одним из ключевых препятствий для внедрения роботов является невозможность оценить потенциальную эффективность проекта.

«События 2020 г. существенно изменили приоритеты российского бизнеса. Увеличение числа клиентов, создание новых каналов обслуживания стало главной задачей для многих компаний, которые раньше отодвигали подобные проекты на второй план. Роботов стали внедрять во все более сложные процессы, чтобы постепенно снижать зависимость от присутствия сотрудников в офисах. Поэтому я предполагаю, что в следующем году наши заказчики и другие участники рынка будут выбирать технологии, которые гарантируют им быстрое повышение эффективности бизнеса. Это видно и по ответам участников исследования. Оценивать проекты и потенциальные изменения процессов от роботизации руководители будут более тщательно, опираясь не только на мнения сотрудников, но и на исследования с помощью интеллектуальных технологий Process Intelligence», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор «Abbyy Россия».

Несмотря на возросшую роль технологий во всех бизнес-процессах, заметен неоднородный характер цифровизации российских компаний. Так, более 32% респондентов сообщили о планах по развитию CRM-систем, а еще 22% – ECM-систем. Больше всего таких респондентов было среди представителей малого и среднего бизнеса. Крупные компании отметили в качестве приоритетных решений RPA, решения на базе NLP, корпоративный поиск и платформы Process Intelligence.



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