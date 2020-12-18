Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020

eBay и исследовательское агентство Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2020 г. Согласно результатам исследования, рынок достигнет $1,16 млрд по прогнозу на конец года, а темпы роста относительно 2019 г. увеличатся в два раза и составят 42%.

По данным исследования, количество экспортных заказов российских онлайн-продавцов растет опережающими темпами — в 2020 г. число посылок, отправленных за рубеж, составит 27,4 млн, увеличившись на 75% по сравнению с прошлым годом.

«Изменения, вызванные пандемией коронавируса, отразились в первую очередь на малом и среднем бизнесе, что вызвало активный переход в онлайн для сохранения объема продаж и выручки. eBay развивает экспорт в России уже более трех лет, и мы наконец рады заявить, что наш рынок пришел к исторической цифре в $1 млрд. Бо́льшая доля объема экспортной выручки приходится на торговые площадки с внешней логистикой, а это преимущественно международные маркетплейсы, — продавая на них в 2020 г., российские предприниматели заработают $723 млн (62%), а средний чек за заказ составит $125. На онлайн-площадки с собственной логистикой, среди которых крупнейшие российские маркетплейсы, придется $437 млн общей выручки (38%), а средняя стоимость отправления составит $20», — отметил Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках.

Если говорить о международных онлайн-площадках, eBay является самым популярным в России экспортным маркетплейсом — его использует каждый пятый онлайн-экспортер для продаж за рубеж (21% от всех каналов). Среди прочих каналов для отправки заказов в другие страны продавцы используют собственный сайт и/или мобильное приложение (58%), а также аккаунт в Instagram (38%) ввиду отсутствия комиссии за совершение транзакций.

Несмотря на экономическую ситуацию, вызванную распространением COVID-19, предприниматели видят также и возможности для развития бизнеса в текущих условиях — треть экспортеров нашли стимулы для роста в этом году. Среди них увеличение спроса из-за снижения курса рубля (17%), дополнительный спрос на ряд товарных категорий (12%), а также ослабление конкуренции со стороны китайских продавцов (10%). Предприниматели также отметили основные барьеры для осуществления трансграничной торговли во время пандемии: к ним отнесли прекращение грузового сообщения с рядом стран (70%), возвраты денег за выполненный заказ из-за большого срока доставки (43%) и потерю привычного рынка из-за проблем с логистикой (37%).

В целом российские экспортеры настроены на сохранение положительной динамики и увеличение роста продаж за рубеж на 39% в ближайшие 12 месяцев. Подобные ожидания влияют и на интерес предпринимателей из различных регионов России к данному каналу сбыта. Согласно статистике, в 2020 г. количество регионов с долей онлайн-экспортеров eBay выше среднероссийской выросло до 17 субъектов (против 11 в 2019 г.). В топ-10 наиболее активных из них вошли Санкт-Петербург (региональный экспортный индекс = 169), Москва (169), Республика Башкортостан (164), Тюменская область (147), Республика Марий Эл (137), Московская область (123), Воронежская область (121), Ярославская область (117), Саратовская область (116) и Омская область (113).

В 2020 г. общий средний чек снизился с $52 до $42. Это связано с тем, что многие компании выбирают СНГ в качестве стартового рынка для экспорта и начинают продавать на локальных онлайн-площадках из-за понятной аудитории и возможности ведения бизнеса на русском языке. География распределения экспортной выручки российских предпринимателей делится же на страны дальнего и ближнего зарубежья. В первом случае лидером остается США с долей оборота в 17%, на втором месте располагается Западная Европа (10,8%), на третьем — Израиль (3%). Среди стран ближнего зарубежья в лидерах находятся Белоруссия (22,3%), Казахстан (17,7%) и Украина (5,6%).

По данным исследования, в 2020 г. лидерами роста по всему рынку онлайн-экспорта стали категории «Товары для дома и интерьера» (+215%) и «Товары для спорта, отдыха и досуга» (+101%). Большая часть выручки от общего числа экспортных заказов распределилась между категориями «Одежда и обувь» (40%), «Коллекционные товары» (10%), «Товары для дома и интерьера» (9%), «Электроника» (9%) и «Товары для спорта, отдыха и досуга» (7%). Если говорить о товарах, экспортируемых из России через eBay, в топ-5 по объему выручки вошли подкатегории «Одежда, обувь и аксессуары» (11%), «Автозапчасти» (10%), «Парфюмерия» (6%), «Часы и аксессуары» (5%) и «Коллекционные товары» (3%).

Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках, сказал: «Этот год показал, что предпринимателям следует уделять особое внимание развитию бизнеса в интернете. Так, за период с марта по сентябрь 2020 г. на eBay зарегистрировалось более 12 тыс. новых продавцов, которые осознали эффективность онлайн-каналов и начали продавать за рубеж в поиске новых рынков сбыта. Кроме того, товары российских предпринимателей становятся все более востребованными за рубежом — в «Черную пятницу 2020» их продажи выросли более чем на 50% относительно прошлого года. Также важно отметить изменения в логистической сфере — перед рынком встала необходимость в развитии транспортных услуг для экспортера. Помимо сервисов «Почты России», мы фиксируем устойчивый рост спроса на услуги курьерских служб DHL, UPS, а также появление ряда новых провайдеров на рынке логистики для дальнего зарубежья».

Федор Вирин, партнер агентства Data Insight. сказал: «Самое главное, что мы видим в нашем исследовании с eBay, — российские поставщики поверили в возможность розничных продаж на рынках других стран. Это произошло одновременно из-за активности компаний-посредников — агентств, помогающих начать продажи за рубеж, усилий логистов в создании новых логистических продуктов для экспортеров, государственной поддержки экспорта и огромной разъясняющей и обучающей активности площадок, в первую очередь eBay. Мы исследуем этот рынок четвертый год подряд, и в этом году мы видим перелом темпов роста вверх. Я считаю это победой».