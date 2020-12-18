Российский разработчик SLAM-технологий привлек 35 млн рублей «ангельских» инвестиций

Российский разработчик SLAM-технологий Dioram привлек 35 млн руб. «ангельских» инвестиций в ходе посевного раунда.

Dioram — научный deeptech-стартап, основанный в 2017 г. Алексеем Довжиковым (основатель eLama, Varwin, TRINET), Василием Мещеряковым (бывший CEO CoinKeeper) и Олегом Щербаковым (экс-сотрудник ИТМО, к.т.н. в области машинного обучения и компьютерного зрения).

Разработки Dioram основаны на технологиях компьютерного зрения и машинного обучения и направлены на развитие собственной технологии SLAM. SLAM-алгоритмы решают задачу одновременной локализации устройства в пространстве без внешних сенсоров и построения карты окружающего трехмерного пространства (SLAM, Simultaneous Localization and Mapping).

Разработанный в лаборатории Dioram SLAM One SDK позволяет производителям AR/VR-оборудования, робототехники или автономного транспорта получить беспрецедентную точность локализации устройств даже при использовании доступных и недорогих стерео-камер без необходимости применения лидаров или камер глубины.

Подобные технологии пока доступны только единичным лидерам отрасли, таким как Facebook, Google, Tesla, Microsoft; компании со специализацией на SLAM физически отсутствуют на отечественном рынке. Разработки Dioram призваны предоставить технологии SLAM как российским компаниям, так и другим мировым производителям не имеющих таких разработок в своем штате.

В прошедшем недавно посевном раунде компания Dioram привлекла порядка $450 тыс. инвестиций от бизнес-ангелов. Также миноритарным акционером Dioram стал Skolkovo Ventures. По словам создателей стартапа, привлеченные средства будут направлены на совершенствование имеющихся концепций, опытное тестирование, создание прототипов и доведение технологий до промышленного образца.

Предыдущий, предпосевной раунд, в 2018 г. был привлечен от группы бизнес-ангелов, ранее осуществивших инвестиции в лидера российского AdTech рынка eLama и разработчика платформы управления контентом для виртуальной реальности Varwin.

«SLAM – краеугольный камень для разработок в области дополненной реальности, робототехники и систем автономного пилотирования. В ближайшее десятилетие эту индустрию ожидает взрывной рост, и мы твердо намерены быть в мировом авангарде компаний, занимающихся подобными исследованиями. Несмотря на то, что мы единственный разработчик собственных SLAM-технологий в России, мы ориентируемся не только на отечественный рынок. Текущие показатели точности наших алгоритмов уже превосходят публичные мировые SLAM алгоритмы, и я надеюсь, что имя Dioram еще не раз появится не только на российской, но и на Мировой арене», – сказал CEO Dioram Василий Мещеряков.

«В недалеком будущем SLAM-технологии должны стать основой для инновационных проектов в сфере интересов таких гигантов, как Amazon, Tesla и Uber. У Dioram есть все предпосылки к тому, чтобы превратиться в мирового лидера в области SLAM-технологий. Мы рады, что наша экспертиза помогла Dioram привлечь необходимые инвестиции для перехода на качественно новый уровень», – отметил управляющий партнер Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко.