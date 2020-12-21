Спецпроекты

Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids

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«Барс груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации», добавила в свое решение «Электронная школа Тюменской области» новую возможность – в своих личных кабинетах родители первоклассников могут получить бесплатный лицензионный ключ программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

Проект был поддержан губернатором Тюменской области Александром Моором и в настоящий момент курируется департаментом информатизации Тюменской области.

Одним из ключевых направлений национальной программы «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернете, в особенности для детей. По словам Марии Рудзевич, директора департамента информатизации Тюменской области, целью подобных современных решений является не обеспечение тотального контроля за детьми, а прежде всего защита ребенка от опасных интернет-угроз, с которыми он может столкнуться. Оно обеспечивает полезное пространство для развития ребенка, а родители при этом могут не беспокоиться за его безопасность.

Для того, чтобы поучаствовать в проекте необходимо скачать приложение, которое доступно в магазинах App Store и Google Play, в личном кабинете «Электронной школы» и на сайте «Лаборатории Касперского». Приложение позволяет контролировать время использования устройства, получать данные о местонахождении ребенка и заряде батареи устройства, а также контролировать запросы в стриминговых площадках и видеохостингах.

«Сегодня защищать ребенка родителю приходится не только в реальном мире, но и в виртуальном. Знакомство детей с цифровыми устройствами начинается в самом раннем возрасте. А с первого класса освоение онлайн-пространства ребенком становится непрерывным, поскольку интернет-технологии стремительно развиваются и затрагивают все сферы жизни. Поэтому такие проекты, как Kaspersky Safe Kids, очень важны и помогают научить детей базовым правилам безопасного интернета. Мы рады возможности участвовать в совместных проектах, обеспечивающих детскую безопасность и их успешное развитие в цифровом мире», – сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Анатолий Младшев.

Всего в регионе планируется выдать порядка 13 тыс. лицензий.

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