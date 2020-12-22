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«Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше

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«Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше. За 2020 г. количество регистраций польских компаний в сервисе для управления бизнесом увеличилось на 64%.

Также выросла партнерская сеть «Битрикс24». В 2020 г. количество новых компаний, которые внедряют российскую платформу в Польше, увеличилось на 20%.

Самые популярные инструменты сервиса, которыми пользовались компании в Польше с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.: «Task-менеджер»; CRM; «Календарь»; «Контроль учета рабочего времени»; «Рабочие графики сотрудников».

«Битрикс24» используют крупнейшие предприятия страны и компании из сегментов среднего, малого и микробизнесов.

Интерфейс продукта полностью локализован на польский язык. На сегодняшний день интерфейс «Битрикс24» доступен на 18 языках.

С октября по декабрь 2020 г. компания провела рекламную офлайн-кампанию в трех городах: Варшаве, Лодзе, Познани.

Дмитрий Вальянов, директор западного направления «Битрикс24», сказал: «Как и во многих странах, в начале весны в Польше был жесткий локдаун. Временно не работали практически все офлайн-предприятия, люди не могли свободно выходить на улицу. Сейчас некоторые ограничения до сих пор сохраняются. Чтобы выжить, любой бизнес вынужден работать онлайн. И многие начали делать это с помощью нашего продукта».

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