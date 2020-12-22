Цифровая трансформация компаний: типовые ошибки при миграции данных в облако, защита от рисков и оптимизация расходов

Использование облачных сервисов — одно из основных средств снижения затрат на ИТ-инфраструктуру. Но полностью отказаться от собственных ресурсов невозможно. Как обеспечить их устойчивую работу и безопасность? Все эти вопросы обсуждались на онлайн-конференции CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020».

Сегодня руководители ИТ-подразделений хотят за счет эффективного использования данных и цифровой трансформации бизнеса создать новые возможности для развития своих компаний и внедрения инноваций.

Целью цифровой трансформации бизнеса компаний являются улучшение клиентских сервисов, повышение эффективности бизнес-операций и конкурентоспособности.

Данные критически важны для успеха цифровой трансформации бизнеса, как и их защита, которая должна быть динамичной, масштабируемой, гибкой и надежной. Клиентов Commvault очень волнует фрагментарность данных и риск их потери.

Вполне возможно оптимизировать управление данными даже в самых больших организациях. Ни одна компания не хочет терять деньги и клиентов из-за проблемы, которую можно решить заранее. Данные – это самый большой ресурс компании, но если у вас нет эффективных инструментов управления данными, то они станут источником проблем и начнется неконтролируемый рост данных.

Перемещение в облако приложений, баз данных и других рабочих нагрузок – это важная часть цифровой трансформации бизнеса. Опыт Commvault показывает, что при выполнении этого проекта клиенты чаще всего делают пять ошибок.

Прежде всего, в облако нужно переносить только то, что необходимо, но часто получается, в результате переноса в облако возникают дубликаты данных. Если пытаться перенести в облако весь массив данных, накопленных в компании, то расходы на цифровую трансформацию значительно возрастают, поэтому сначала нужно решить, какие данные вы будете переносить в облако, а для этого нужно точно знать, кто ими пользуется и насколько они важны для вашего бизнеса. Эта информация поможет вам значительно снизить затраты на переход в облако.

Вторая ошибка – это недостаточное внимание вопросам защиты данных при их переносе в облако и хранении в нем. Хотя у облаков очень хорошая отказоустойчивость и высокая доступность, защита ваших данных целиком лежит на вас. Компания Commvault является партнером Microsoft Azure, Amazon AWS и Google Cloud Platform и уделяет внимание тому, чтобы при переносе и хранении в облака данные были надежно защищены.

Третья ошибка связана с выбором опции хранения в облаке. При хранении данных в облачном хранилище можно использовать опцию «горячего», «холодного» и «очень холодного» хранения. Даже если вы хотите как можно быстрее перенести ваши данные в облако, необходимо тщательно проанализировать, какая из этих трех опций хранения будет для вас оптимальна. Компания Commvault максимально упростила процедуру, выбор опции хранения можно сделать непосредственно в консоли Commvault dashboard. Процедура выбора опции с помощью Commvault dashboard проста и не требует каких-либо знаний технологий облаков.

В-четвертых, клиенты часто не знают, что при переходе в облака можно значительно сэкономить за счет оптимизации расходов на облако, автоматизации облачной инфраструктуры, эффективного управления жизненным циклом с использованием соглашений об уровне сервисов (SLA) и контроля прав доступа к данным. Оптимизацию и автоматизацию нужно запланировать как можно раньше либо доверить это вендору, который сделает это за вас.

Наконец, клиенты часто забывают о том, что приложения SaaS тоже нуждаются в защите. В этом году SaaS активно внедряют для удаленной работы пользователей, но провайдер SaaS, как правило, не обеспечивает защиту данных этих приложений. Независимо от того, какие приложения у вас используются по модели SaaS (например, Office 365, Salesforce или какие-то специализированные приложения), их необходимо включить в соглашение SLA о защите данных.

Об устранении рисков в защите данных

В текущей ситуации важно, чтобы руководители компаний взяли на себя ответственность за защиту данных независимо от того, находятся ли они внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры или в облаке. Как показал недавний опрос клиентов Commvault, для них основными проблемами является восстановление после аварий и защита от программ-вымогателей. Мы столкнулись в этом году с невиданными природными катаклизмами, а сообщения об атаках вымогателей попадают в заголовки новостей каждую неделю. Компании должны быть готовы к новым рискам.

Есть несколько способов устранения этих рисков.

Во-первых, нужно разработать план послеаварийного восстановления, в котором учтены все ваши бизнес-критичные данные, приложения (в том числе и приложения Saas), плюс виртуальные машины, DBaaS, контейнерные рабочие нагрузки и даже файлы и клиентские устройства. Commvault поможет вам обеспечить неизменяемость копий данных для защиты от атак вымогателей. С помощью сервисов управления ключами и аудита вы сможете обеспечить требуемый доступ с соответствующими правами пользователя.

Во-вторых, нужно протестировать план послеаварийного восстановления и убедиться, что RTO и RPO соответствуют целевым показателям. Нужно проверить, можно ли восстановить ваши бизнес-критичные приложения в другом географическом регионе облака вашего провайдера либо в облаке другого провайдера.

В-третьих, ваша стратегия защиты данных должна учитывать потенциальные риски. Будьте готовы представить отчет об этих рисках вашему совету директоров, руководству и аудиторам. Например, с помощью решения Commvault вы сможете быстро подготовить точный отчет о доступности данных, которые хранятся в разных географических регионах, внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры и в облаке.

Если у вас не хватает ресурсов, то вы можете воспользоваться сервисами Commvault для проектирования, поддержки и тестирования вашей инфраструктуры послеаварийного восстановления. Мы также поможем разработать стратегию обеспечения готовности к восстановлению данных. Риски нельзя полностью устранить, но их можно держать под контролем.

Об оптимизации расходов на хранение и защиту данных

Сейчас все ИТ-директоры вынуждены срочно корректировать свои бюджеты чтобы выделить деньги на проекты, связанные с COVID-19, и экономия расходов на управление данными поможет найти средства на такие проекты.

Перемещайте свои рабочие нагрузки между разными провайдерами публичных облаков. Мы помогаем компаниям точно узнать, где «живут» их данные и как они могут сэкономить расходы за счет использования более дешевых высокоэффективных опций хранения.

Консолидируйте все функции защиты на одной платформе. Если у вас для защиты данных используется несколько специализированных продуктов, то это существенно увеличивает расходы на лицензирование и техническое обслуживание, а также нагрузку на ИТ-персонал.

Борис Ещенко, технический консультант Commvault