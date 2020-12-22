В 2020 году количество клиентов Техносерв Cloud увеличилось на 35%

По итогам 2020 года число клиентов облачного провайдера Техносерв Cloud возросло на 35% в сравнении с 2019 годом.

Оценивая результаты уходящего года, в Техносерв Cloud отмечают, что ключевые показатели развития компании показывают положительную динамику. Так, число новых клиентов облачного провайдера увеличилось на 35%. Среди них наибольшую долю занимают IT-компании – порядка 29% от общего числа клиентов, 19% – компании из сферы ритейла, 12% – промышленные предприятия.

В 2020 году Техносерв Cloud продолжил работу по модернизации своей инфраструктуры и развитию продуктовой линейки с целью повышения качества предоставляемых услуг. Весной была запущена виртуальная инфраструктура для сервисов 1С. Высокопроизводительный кластер частотой 3,1 ГГц на платформе виртуализации VMware с доступом к панелям управления vCloud Director сертифицирован и подготовлен для работы с данными, требующими высокого уровня защиты, например, бухгалтерской или кадровой информационной системой. Размещение продуктов 1С в облаке Техносерв Cloud позволит малому бизнесу и стартапам значительно сократить расходы на создание и обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры.

Техносерв Cloud обновил платформу для управления виртуальной инфраструктурой IaaS до версии VMware vCloud Director 10 (vCD 10). В новой версии vCD 10 улучшен и упрощен пользовательский интерфейс, добавлены новые функциональные возможности платформы. vCD 10 адаптирован под многопрофильные нагрузки и поддерживает интеграцию с сервисами, обеспечивающими более удобный способ управления инфраструктурой в виртуальном дата-центре, например, с помощью мобильного приложения.

В этом году за счет решения Veeam Backup & Replication была обновлена услуга резервного копирования. Теперь клиенты получили возможность осуществлять бэкапы виртуальных машин, размещенных в облаке, без потери сетевого доступа к ним, что обеспечивает непрерывную работу бизнес-процессов компании и позволяет минимизировать риски, возникающие при программных и аппаратных сбоях. Услуга резервного копирования Техносерв Cloud на базе Veeam разработана специально для современных облачных инфраструктур с высокой степенью виртуализации, а восстановление данных или систем, в случае их потери, занимает всего несколько минут. Кроме того, данные в системе резервного копирования защищены от несанкционированного доступа и киберугроз.

Техносерв Cloud с первых дней активно подключился к мероприятиям по противодействию пандемии Covid-19 и уже в марте поддержал онлайн-программу «Стоп Коронавирус» в мобильном приложении «Здоровье.ру», став технологическим партнером проекта. Программа создана ведущими врачами Петербурга при поддержке Минздрава РФ, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и Национального медицинского исследовательского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Установив бесплатное приложение, любой человек получает возможность пройти онлайн-тест и оценить риск заражения инфекцией, а также получить персональные рекомендации о том, стоит ли обращаться к врачу и как это правильно сделать.

«Забота о бизнесе клиентов для Техносерв Cloud всегда была и остается на переднем плане: мы имеем все необходимые инструменты для быстрого развертывания виртуальной инфраструктуры для компаний различного уровня, ее масштабирования и поддержки. Приятно, что наши компетенции получают высокую оценку как от клиентов, так и от независимых экспертов, таких как ИТ-маркетплейс Market.CNews, который поставил нашу компанию на 2 место в рейтинге SLA среди российских провайдеров. Доступность и надежность облачной инфраструктуры остаётся одним из наших основных приоритетов, – подчеркнул Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud. – В 2021 мы продолжим развитие нашей платформы. Одно из ключевых направлений, над которым мы работаем, это развитие среды контейнерной виртуализации под управлением Kubernetes, в ближайшем будущем сможем предложить нашим клиента новый уровень комфорта – сервис вычислительных ресурсов Managed Kubernetes. Кроме того, мы развиваем инфраструктуру IaaS GPU на базе виртуальных машин Nvidia A100 для поддержки проектов по развитию искусственного интеллекта (AI), машинного обучения (ML) и других задач, которые требуют повышенной производительности».