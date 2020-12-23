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Accenture сообщила о сильных финансовых результатах в первом квартале

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Accenture объявила о результатах деятельности за первый квартал 2021 финансового года, который завершился 30 ноября. Выручка Accenture составила 11,8 млрд долларов США (на 200 млн долларов больше ожидаемого диапазона), что выше прошлогоднего показателя на 4% в долларах США и на 2% в национальной валюте. Рост выручки за квартал сократился примерно на 2 процентных пункта из-за снижения поступлений от возмещения путевых расходов.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,32 доллара, что выше прошлогоднего показателя на 11% (в том числе 0,15 доллара за счет прибыли, полученной от инвестиций).

Операционная рентабельность (operating margin) вышла на уровень 16,1%, что на 50 базисных пунктов выше показателя прошлого года. Операционная прибыль составила 1,89 миллиарда долларов, что на 7% больше прошлогодних показателей.

Свободный поток денежных средств составил 6,0 миллиардов долларов. Компания получила новые заказы на сумму 12,9 миллиардов долларов США: 6,6 миллиардов за консалтинговые услуги и 6,3 миллиарда долларов США за услуги аутсорсинга.

Главный исполнительный директор Accenture Джули Свит отметила: «В первом квартале мы получили доход, превзошедший наши ожидания, с улучшением в различных отраслях и рынках по всему миру, что отражает актуальность наших услуг, силу стратегии роста и возможности в области цифровых технологий, облачных вычислений и безопасности. Новые заказы, прибыльность и свободный денежный поток позволили нам выплатить акционерам значительные средства, продолжая инвестировать в наш бизнес и наших сотрудников. Мы также создали Accenture Cloud First, чтобы помочь клиентам ускорить переход в облако, провели масштабную трансформацию бренда и плотно занялись новыми целями в области устойчивого развития и равноправия, выполняя наши обязательства ответственного бизнеса и надежного партнера».

Выручка по направлениям деятельности. Коммуникации, медиа и технологии: $2,33 млрд, прирост на 4% в долларах США и на 3% в национальной валюте (по сравнению с 2020 финансовым годом). Услуги для организаций финансового сектора: $2,35 млрд, прирост на 7% в долларах США и на 5% в национальной валюте.

Здравоохранение и государственные услуги: $2,21 млрд. Прирост на 12% в долларах США и 11% в национальной валюте. Продуктовое направление: $3,21 млрд. На том же уровне в долларах США и сокращение на 3% в национальной валюте. Природные ресурсы: $1,66 млрд. Сокращение на 4% в долларах США и на 5% в национальной валюте.

Выручка по регионам. Северная Америка: $5,48 млрд, прирост на уровне 4% в долларах США и местной валюте по сравнению с 2020 финансовым годом. Европа: $3,97 млрд, прирост на 5% в долларах США и сокращение на 1% в национальной валюте. Развивающиеся рынки: $2,31 млрд, прирост на 1% в долларах США и на 3% в национальной валюте.

В 2021 финансовом году Accenture ожидает рост выручки в диапазоне от 4% до 6% в местной валюте (ранее прогнозный интервал составлял от 2% до 5%).

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