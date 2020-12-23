«Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI

«Интеллоджик», резидент кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», привлекла 160 млн руб. инвестиций в рамках раунда B с целью дальнейшего развития платформы искусственного интеллекта для анализа медицинских исследований Botkin.AI.

Лид-инвестором выступила компания «Юникорн кэпитал партнерс». Она управляет венчурным фондом «Фарммед инновации», который сфокусирован на инвестициях в разработку инновационных лекарственных препаратов, медицинских изделий и программного обеспечения для использования в медицине. Соинвестором раунда выступил инвестиционный холдинг «Ташир медика», специализирующийся на финансировании и стратегическом развитии активов в сфере здравоохранения. В раунде также участвовали все текущие инвесторы компании «Интеллоджик» – венчурные фонды RBV Capital, Digital Evolution Ventures (УК «Орбита капитал партнерз»), «Праймеркэпитал» и «Экспокапитал.

Платформа Botkin.AI предназначена для анализа и определения патологий на диагностических исследованиях компьютерной томографии, рентгена, маммографии. В проекте используется собственная запатентованная технология создания математических моделей пациентов на базе искусственного интеллекта. Платформа коммерчески используется радиологами в ряде регионов России и в пилотных проектах за рубежом.

Текущий раунд инвестиций направлен на дальнейшее развитие и обеспечение масштабирования платформы, расширение продаж в России и выход на международные рынки.

Сергей Сорокин, генеральный директор компании «Интеллоджик», основатель проекта Botkin.AI, сказал: «Наш проект выходит на новый уровень развития. Имеющиеся у нас технологии позволяют развивать нашу платформу как комплексный продукт принципиально нового класса для рынка анализа медицинских исследований. Новые инвестиции и акционеры помогут нам не только упрочить лидерство на российском рынке, но и стать заметным игроком на международной арене».

Максим Горбачев, управляющий партнер «Юникорн кэпитал партнерс», сказал: «Пандемия коронавируса подстегнула и без того высокий интерес к технологиям искусственного интеллекта в медицине, открыв целый ряд новых возможностей для успешного коммерческого внедрения платформы Botkin AI в медицинскую практику. Компания “Интеллоджик” соединяет в себе профессиональный коллектив, разработки мирового уровня и первоклассный синдикат инвесторов, что делает ее привлекательным объектом для инвестиций».

Арсен Галстян, управляющий партнер «Ташир медика», сказал: «Мы высоко оцениваем потенциал использования искусственного интеллекта в медицине и особенно в функциональной диагностике. Решение Botkin.AI имеет отличные перспективы для масштабирования на локальном и международных рынках».

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «Мы с 2017 г. последовательно поддерживаем проект Botkin.AI на каждом этапе развития: от разработки до внедрения. Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта Botkin.AI делает распознавание диагностических изображений компьютерной томографии и постановку диагноза более эффективным и доступным и позволяет врачам-рентгенологам выявлять тысячи случаев заболевания на ранних стадиях. Проект отлично зарекомендовал себя в тяжелый период пандемии благодаря снижению нагрузки на врачей, когда особое значение приобретала скорость и высокая точность выявления патологий. Именно такие решения, спасающие жизни, позволяющие людям жить еще много-много лет, и поддерживает фонд “Сколково”. Мы уверены, что с новым раундом инвестиций и присоединением новых акционеров проект Botkin.AI реализует свой инновационный потенциал и займет достойное место среди решений нового поколения для здравоохранения».

Алексей Алехин, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России, сказал: «Платформа Botkin.AI получила единственное в России регистрационное удостоверение как медицинское изделие с технологией искусственного интеллекта класса риска 2б. Использование искусственного интеллекта, безусловно, расширяет возможности российской медицинской промышленности, особенно в области функциональной диагностики, в том числе диагностики заболеваний, имеющих большой риск для здоровья, таких как онкологические заболевания, а также для проведения скрининга».

В компании «Интеллоджик» сформирован научно-медицинский консультативный совет, который возглавляет президент Российского общества рентгенологов и радиологов, экс-президент Европейского конгресса радиологии, руководитель курса лучевой диагностики факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор Валентин Синицын.

9 декабря 2020 г. на совещании Президента с членами Правительства России по теме развития высокотехнологичных направлений Botkin.AI был отмечен как успешный лидерский проект.

Сергей Морозов, профессор, д.м.н., главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы и ЦФО, директор НПКЦ диагностики и телемедицины ДЗМ, сказал: «В рамках эксперимента по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейшего применения в системе здравоохранения Москвы в ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» с 2 марта по 7 декабря 2020 г. проходил апробацию сервис искусственного интеллекта Botkin.AI компании “Интеллоджик”. Botkin.AI позиционируется производителем как российская программная платформа, основанная на технологии искусственного интеллекта, помогающая рентгенологам и онкологам анализировать изображения КТ, цифровых рентгеновских и маммографических исследований с меньшими затратами и более высокой точностью. В ходе апробации оценивались качества, позволяющие осуществить полное, бесшовное и бесконфликтное встраивание платформы в Единый радиологический информационный сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. Сервис Botkin.AI был встроен и подключен к 139 диагностическим устройствам в различных медицинских организациях столицы, в результате чего было обработано более 150 тыс. исследований».

Валентин Синицын, профессор, президент Российского общества рентгенологов и радиологов, руководитель курса лучевой диагностики факультета фундаментальной медицины МГУ, сказал: «Искусственный интеллект для анализа диагностических изображений – самая обсуждаемая тема в лучевой диагностике в течение последних пяти лет. Опыт нашего сотрудничества с компанией “Интеллоджик” показывает, что ее руководством и сотрудниками были совершенно правильно выбраны стратегические цели развития и реализации ее продуктов. Мы успешно используем платформу Botkin.AI как с научными, так и с практическими целями. Я рад, что отечественная компания работает на таком высоком уровне, достигает поставленных целей, динамично растет и имеет амбициозные планы на ближайшее будущее».