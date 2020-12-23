«Микрон» модернизирует производство при поддержке правительства Москвы

По решению Отраслевой комиссии Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИиПП) крупнейшему производителю и экспортеру микроэлектроники в России «Микрону» одобрена субсидия в размере 51,8 миллиона рублей, что позволит предприятию частично компенсировать затраты на лизинг оборудования для сборки чип-модулей смарт-карт и производства RFID меток.

«Мы постоянно расширяем линейку выпускаемой продукции, осваивая более 30 новых изделий и модификаций ежегодно, это влечет за собой потребность в модернизации производства. Субсидия правительства Москвы по частичной компенсации затрат на лизинговые платежи – является реально работающим инструментом государственной поддержки высокотехнологичных предприятий», - отметил Алексей Коршак, руководитель направления стратегических коммуникаций «Микрона».

Финансовая поддержка промышленным предприятиям оказывается в соответствии с постановлением Правительства Москвы №152 от 20 апреля 2012 года «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим на территории города Москвы деятельность в сфере промышленности».

Субсидия частично компенсирует расходы «Микрона» на лизинг технологического оборудования для сборки микросхем в чип-модули для смарт-карт и производств RFID меток для различных сценариев применения.