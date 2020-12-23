В России появятся стандарты в области искусственного интеллекта

Перспективная программа стандартизации по приоритетному направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 гг. подписана заместителем министра экономического развития России Оксаной Тарасенко и заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым.

Программа призвана преодолеть существующие нормативно-технические препятствия в реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» в России. В течение четырех лет разработают стандарты, которые будут регламентировать безопасность систем искусственного интеллекта не только для людей, но и для окружающей среды. Стандартизация коснется внедрения ИИ в различных областях человеческой деятельности, таких как транспорт, медицина, образование, строительство и ряде других.

Программа стандартизации сферы искусственного интеллекта в России необходима для динамичного развития этой высокотехнологичной отрасли. «Мы должны быть уверены, что внедрение ИИ будет проходить не только быстро и прозрачно, но и безопасно для общества и окружающей среды в целом. Также мы работаем над упрощением интеграции систем искусственного интеллекта в существующую информационную инфраструктуру», – сказала замминистра экономического развития России Оксана Тарасенко.

Программа включает в себя 217 документов и рассчитана на четыре года. «Важно отметить, что мы готовы продолжить ее обсуждение с экспертным сообществом: ежегодно, в течение четырех лет мы будем актуализировать ее согласно представленным предложениям», – сказала Оксана Тарасенко.

По словам замминистра, настоящая программа не устанавливает ограничения на способы аппаратной и программной реализации ИИ, используемые методы, модели, алгоритмы и варианты использования интеллектуальных технологий для решения различных прикладных задач.

1 октября 2020 г. проект программы был разослан Минэкономразвития России в 164 организации. В обсуждении и согласовании приняли участие более 50 организаций, среди которых – федеральные органы исполнительной власти и крупнейшие российские компании. Всего было получено 133 замечания, 122 из которых были учтены, а на остальные представлены мотивированные возражения. Также благодаря обсуждению программа была дополнена 44 новыми документами.