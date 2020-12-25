Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран

18 ноября 2020 года фирма «1С» провела в онлайн-формате седьмой Бизнес-форум 1С:ERP, посвященный внедрению и развитию «1С:ERP» и других инновационных решений и сервисов «1С» для цифровизации бизнеса. На мероприятие зарегистрировалось 6300 участников, на сайте трансляции мероприятия присутствовало онлайн 5850 пользователей из 3250 организаций со всей России и 12 стран Европы и Азии.

«1С:ERP» – эффективное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий, в том числе с технически сложным многопередельным производством. Решение пользуется высоким спросом среди крупных и средних компаний России и СНГ. Пользователями «1C:ERP» уже стали более 5000 организаций, опубликовано более 1300 успешных внедрений.

В этом году форум впервые прошел в онлайн-формате. Новый формат позволил принять участие в форуме большему количеству участников, сделать программу еще насыщеннее, привлечь к участию с докладами в два раза больше спикеров из числа заказчиков.

Большинство участников форума из числа пользователей решений «1С» – 70%, представляли руководящий состав организаций крупного и среднего бизнеса из 430 городов России и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники форума познакомились с практическим опытом внедрения «1С:ERP», «1С:Корпорация», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Управление холдингом», «1С:Документооборот», «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» и других решений для корпоративного сектора, новыми инструментами и технологиями для повышения эффективности управления предприятием, организации учета, контроля и анализа финансовых, материальных и кадровых ресурсов, а также с сервисами «1С», отраслевыми и специализированными решениями, расширяющими возможности «1С:ERP».

На форуме фирма «1С» представила новый продукт «1С:Аналитика» – решение класса BI (Business Intelligence), предназначенное для работы с аналитическими данными и оптимизации управленческого учета. «1С:Аналитика» является частью платформы «1С:Предприятие 8» и позволяет с нуля создавать дэшборды и аналитические диаграммы на основе данных прикладных конфигураций «1С», а также в режиме реального времени редактировать их для более глубокого погружения и анализа. Решение обеспечивает качественную визуализацию данных, гибкую настройку аналитических разрезов, фильтров, группировок, быструю обработку существенных массивов данных.

Традиционно на форуме большое внимание было уделено проектам внедрения, о которых рассказывали сами пользователи: «Россети», «Почта России», «Трансмашхолдинг», «РТ-Информ» (ГК «Ростех»), «Газпром нефть», «Газпром Интернэшнл», «Российские космические системы», ХК «Остров Мечты», «Атомэнергомаш», «ТГК-16», «A101», ТД «ЦУМ», «Абрау-Дюрсо», «Зарубежнефть», «Аэроэкспресс», «Шереметьево», Фонд «Сколково», «Татбурнефть», «Северсталь-Проект», «Мечел», «НПО «АЛМАЗ», «Комацу СНГ», «ПИК-Digital», «Росводоканал», «Пермский пороховой завод», «Металлоинвест», КБК «Черемушки», «Белая Дача Трейдинг», «Передовые мебельные технологии», «Чеченские минеральные воды» и многих других, а также представителей органов государственного управления: Министерства финансов Иркутской области, Министерства финансов Тверской области, Министерства информационного развития и связи Пермского края, Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области, Комитета по ценам и тарифам Московской области и других.

В течение дня на форуме работал онлайн-вернисаж программных продуктов, на котором было представлено более 70 стендов и около 170 решений. Участники форума знакомились с возможностями основных подсистем «1С:ERP», платформы «1С:Предприятие 8.3», типовых решений «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Документооборот», «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», сервисов: «1С:Фреш», «1С-ЭДО», «1С:Подпись», «1С:ДиректБанк», «1С-Отчетность», «1С-ЭТП», «1С:Контрагент», «1СПАРК», «1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка», «1С:Номенклатура», «1С-Коннект», а также с более чем 40 отраслевыми программными продуктами и решениями партнеров форума.

После пленарного заседания слушатели форума приняли участие в работе параллельных секций для основных категорий руководителей, использующих «1С:ERP» в своей работе: для ИТ-директоров и директоров по цифровизации, финансовых директоров и главных бухгалтеров, технических директоров и руководителей производств, коммерческих директоров и директоров по маркетингу, директоров по закупкам и логистике, HR-директоров. На секциях ведущие разработчики и методисты фирмы «1С» продемонстрировали возможности «1С:ERP» для эффективного управления и учета на предприятиях.

Отдельные секции были посвящены функциональным возможностям и примерам использования «1С:Управление холдингом», «1С:Документооборот», сервисам «1С», мобильным решениям, а также новым технологиям искусственного интеллекта и бизнес-анализа в системе «1С:Предприятие». На четырех секциях были представлены отраслевые решения для автоматизации госсектора и медицины, промышленности и энергетики, торговли, транспорта и логистики, АПК, строительства и ЖКХ.

Фирма «1С» благодарит всех, кто принял участие в работе форума – пользователей, докладчиков, партнеров и представителей СМИ, а также спонсоров и информационных партнеров, поддержавших мероприятие.

Материалы седьмого Бизнес-форума 1С:ERP размещены на сайте «1С».