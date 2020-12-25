«Техносерв» вошел в тройку лидеров рынка ИТ-услуг по версии CNews

«Техносерв» занял третье место в рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2020». За ИТ-услуги в 2019 г. группа заработала 18 млрд руб., что составляет 68% выручки.

«В 2020 г. отечественный рынок ИТ-услуг был не так сильно затронут последствиями пандемии, как многие другие отрасли. Если по объемам у него высокие шансы остаться на прежнем уровне или даже вырасти, то по структуре уже сейчас очевидна значительная перестройка. Услуги системной интеграции, ориентированные на инфраструктурные проекты, все больше уступают в популярности быстро растущим направлениям построения виртуальной инфраструктуры, информационной безопасности, заказной разработки, тестирования, ИТ-аутсорсинга и облачных услуг. В группе «Техносерв» мы работаем во всех перечисленным сегментах рынка ИТ-услуг, имеем опыт комплексных проектов, умеем быстро масштабировать любое из направлений, поэтому позитивно относимся к любым переменам», – сказал Сергей Соловьев, генеральный директор группы «Техносерв».

В рейтинге CNews Analytics учитывались результаты за 2019 г. компаний, оказывающих заказчикам все виды ИТ-услуг: консалтинг, внедрение, кастомизацию ПО, техническую поддержку, обучение и аутсорсинг. Число участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-услуги увеличилось с традиционных 45 до 60. Их совокупная выручка по итогам 2019 г. составила 325,2 млрд руб., из которой 66% приходится на топ-10 участников. Порог входа в рейтинг достиг 766 млн руб. По мнению участников рынка, спрос на ИТ-услуги будет расти во втором полугодии 2021 г.

CNews отмечает, что в 2019 г. мировой рынок ИТ-услуг вырос на 5% до $1,05 трлн. Прогнозы аналитиков противоречивы: от падения на 5% до роста на 9%. Российский рынок ИТ-услуг оценивается примерно в $5,57 млрд, в 2019 г. рос существенно быстрее мирового – на 8%. По мнению аналитиков IDC, этот рост связан с набирающей обороты цифровой трансформацией.