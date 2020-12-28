Спецпроекты

Luxoft создала интегратора для внедрения цифровой платформы «Сбера» на внешнем рынке

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Сбер» и Luxoft приняли решение о создании компании-интегратора Integrity Solutions. Она сфокусируется на поддержке и внедрении облачной цифровой платформы «Сбера» Platform V на внешнем рынке. Клиенты Integrity Solutions получат не только доступ к платформе и набору прикладных сервисов — компания предоставит им комплекс услуг по установке, настройке, сопровождению и обучению работе с технологическим решением «Сбера».

На должность генерального директора Integrity Solutions назначен Михаил Краснов, ранее руководивший одним из крупнейших подразделений в финансовой линейке бизнеса компании Luxoft и имеющий обширный опыт в управлении разработкой программного обеспечения для российских и зарубежных клиентов. Развитием и разработкой самой платформы продолжит заниматься дочерняя компания Сбера — «Сбербанк-Технологии».

«Основываясь на лучших практиках и опыте Luxoft, мы вместе сможем построить компанию, которая откроет её клиентам новые возможности для инноваций и цифровизации бизнеса. Platform V — это высокотехнологичная база для развития бизнеса, которая решает задачи масштабирования, надёжности, кибербезопасности и позволяет сфокусироваться на создании бизнес-ценности для клиентов. Сбер создал эту платформу для себя, и теперь мы готовы поделиться нашим опытом с клиентами, - сказал Андрей Войнов, генеральный директор «Сбербанк-Технологии».

К потенциальным потребителям услуг Integrity Solutions относятся как крупные частные компании, так и компании государственного сектора. Интегратор поможет им адаптировать платформу под их нужды.

С технологической точки зрения Platform V — это комплекс программных продуктов, которые базируются на микросервисной архитектуре и созданы с использованием технологий c открытым исходным кодом. У многих крупных компаний существует проблема спагетти-архитектуры, что тормозит развитие бизнеса. Для таких компаний использование будет означать переход от этого формата к стандартизированному и унифицированному. Стандартизация создания ПО на платформе — ключ к скорости развития бизнеса и надёжности создаваемых решений. Используя сервисы платформы «Сбера», клиент получает доступ к уникальному опыту цифровой трансформации крупнейшего финансового института страны.

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