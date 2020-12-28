Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций вложил в APIBank 120 млн рублей

Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций проинвестировал в APIBank 120 млн руб. Деньги пойдут на дальнейшее развитие платформы, которая позволяет любому бизнесу оказывать банковские услуги внутри собственных сервисов.

APIBank был создан в 2018 г. сооснователем интернет-бухгалтерии «Мое дело» Алексеем Петровым при поддержке венчур билдера Digital Horizon. Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций стал первым внешним инвестором APIBank. В результате сделки, которая была проведена в форме конвертируемого займа, стартап получил 120 млн руб.

APIBank создает встраиваемые финансовые инструменты, отвечая на запрос бизнеса на комплексные, гибридные банковские продукты нового поколения. Агрегаторам услуг, например, нужно не просто открыть счет для исполнителей, но и оформить их как самозанятых и обеспечить безопасную сделку между ними и заказчиком — и все это в личном кабинете. А маркетплейсы и ритейлеры хотят оптимизировать расчеты между поставщиками и клиентами, упростить и ускорить начисление кэшбека, создать собственный платежный сервис.

APIBank стандартизирует процесс обмена данными между банками и нефинансовыми компаниями. По сути, платформа становится «одним окном», через которое не только банк может работать с разными компаниями, но и компании с разными банками через единый интерфейс. Всего за два года партнерами платформы стали международная платежная система Visa, группа «Газпромбанк», «Ак барс банк», Альфа-банк, Россьхозбанк. На базе платформы создан «Просто | банк» для малого бизнеса, виртуальный банк кэшбек-сервиса Letyshops, сервис для самозанятых, который Альфа-банк предоставляет своим корпоративным клиентам, и другие проекты.

Михаил Федотов, директор Инфрафонда РВК — управляющего товарища «Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций», сказал: «Open Banking — перспективное направление, ожидается кратный рост доли услуг, базирующихся на стандартах open baking, в общей выручке банков. Зарубежные платформы уже привлекли существенные инвестиции, по экспертным прогнозам, выручка этого сегмента в 2022 г. превысит $9 млрд. Уверен, что российский рынок открытого банкинга сейчас находится на пороге взрывного роста. Этому во многом способствуют инициативы регулятора и финансового сообщества. Несмотря на ограничения, влияющие на скорость принятия инвестиционных решений в этом году, мы с белорусскими коллегами успешно завершили сделку с APIBank и планируем в ближайшее время закрыть еще несколько сделок».

Алексей Петров, сооснователь и CEO платформы APIBank, сказал: «Мы очень рады, что у нас появился партнер, который разделяет наш взгляд на перспективы развития Banking-as-a-Service. Привлеченные средства будут использованы на развитие продуктов для компаний-агрегаторов и маркетплейсов, продвижение готовых решений для банков».