Исследование банка «Точка»: итоги 2020 для бизнеса

Банк «Точка» провел исследование об итогах 2020 года для российского бизнеса. Пандемия принесла за собой локдауны стран и поставила под вопрос существование нескольких отраслей бизнеса, говорится в исследовании. С подобными проблемами бизнес столкнулся впервые, выводы из ситуации вполне-таки банальные: выжили самые приспособленные. Чтобы в этом убедиться, мы проанализировали свою базу данных, открытые источники и подготовили для вас небольшой отчёт о состоянии российского бизнеса в 2020 году.

Чтобы проанализировать тенденции в разных отраслях, были взяты данные о компаниях, открытых до 2019 года. Было исключено влияние жизненных циклов молодой компании на результаты аналитики. В выборку вошли бизнесы, показывающие уверенный рост и имеющие проверенные бизнес-модели. Сравнивались результаты 11 месяцев 2020 года к 11 месяцам 2019.

Общий объём выручки существенно вырос в нескольких сферах: разработка программного обеспечения, производство одежды (тут сказался массовый пошив масок), интернет-магазины, медицинская отрасль, торговля непродовольственными товарами. Сильнейшее пике совершил туристический бизнес, сфера спортивных и развлекательных мероприятий. Всё логично: все сидели по домам в мечтах об отпуске, скупали маски и другие товары в интернет-магазинах.

Рестораны и кафе, которые изначально были ориентированы на доставку, лучше справились с 2020 годом и практически не потеряли в объёме выручки. При этом те заведения, которые подстроились под обстоятельства и запустили доставку, не смогли компенсировать падение выручки от весеннего локдауна.

Самые сильные колебания выручки показала сфера такси. Из-за строгой самоизоляции, введённой в городах-миллионниках в первую волну коронавируса, таксисты и таксопарки остались без работы. Это отражается в рухнувших показателях: почти в два раза по сравнению с началом 2019 года. К лету отрасль показала взрывной рост — мы связываем это с тем, что люди стали бояться ездить в общественном транспорте и предпочли такси. Повлиять также мог и сезон: люди старались почаще выбраться из дома. К сожалению, с началом второй волны рост выручки замедлился.

Новая реальность требовала быть гибким и постоянно ставила новые задачи перед бизнесом. Но и регулирующие органы не дремали. Выяснилось, что самыми блокируемыми бизнесами в 2020 были те, которые «расцвели» в период пандемии. На одну такую компанию приходилось по две активных блокировки в месяц. По таким компаниям количество блокировок увеличилось на 30-40% в сравнении с 2019 годом.

В 2020 году фиксировался тренд на увеличение числа ликвидаций, в то время как в 2018 и 2019 тренд был на снижение. В уходящем году топ отраслей ликвидированных компаний остался прежним: торговля, стройка, перевозки, профессиональная деятельность. Несмотря на уникальность года, никакие новые типы бизнесов в топ по ликвидациям не выбились.

Основной тренд — это перераспределение доходов у бизнеса: если какие-то сферы сильно упали, то другие, наоборот, ушли в сильный рост. При этом, в динамике по месяцам по компаниям, которые открыты до 2020 года, видно, что часть отраслей до конца года так и не восстановила докризисные объёмы: это туризм, киноиндустрия, вспомогательные услуги для бизнеса — например, деятельность по организации конференций и выставок.

В банке «Точка» надеются, что бизнес всё же вернётся к докризисным показателям и кратно их увеличит. Одним из вариантов восстановления рынка видится развитие производств в России: это позволит уберечься от влияния внешнеэкономических факторов, создать больше рабочих мест и оставить больше денег в стране.