Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей

Цифровую платформу i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали для удобства пользователей. Сегодня на ней зарегистрировано свыше 19 тыс. организаций из столицы и других регионов России. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«У новой версии портала более удобный интерфейс и рубрикация, а еще более продвинутая система рекомендаций полезных для предпринимателей сервисов. Теперь участникам кластера легче ориентироваться в возможностях платформы, находить нужную информацию и подбирать меры поддержки», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Сейчас на i.moscow есть пять основных разделов: «Кластер», «Сервисы», «Программы развития», «Меры поддержки» и «Мероприятия». Они находятся в шапке сайта. Если навести курсор на интересующий раздел, сайт предложит на выбор несколько категорий.

Самая важная для бизнесменов информация и наиболее востребованные онлайн-сервисы отображаются на главной странице. Кроме того, в верхней части можно указать свой статус — юридическое или физическое лицо. В этом случае цифровая платформа сама подскажет посетителю наиболее подходящие ему инструменты. Например, представителям компаний предложат арендовать рабочие места в коворкингах или почитать об отраслевых онлайн-форумах, а гражданам, которые самостоятельно создали инновационный проект, — найти команду или партнеров, а также получить юридическую помощь.

Как стартаперам, так и опытным предпринимателям важна поддержка города для развития своего дела. В разделе «Меры поддержки» можно узнать, как снизить налоговую нагрузку, повысить квалификацию сотрудников или вывести продукцию на новые рынки сбыта. Всего платформа предлагает более 200 федеральных и городских мер поддержки, в 2020 г. предприниматели подали уже 10 тыс. заявок на их получение.

«Разработчики ушли от формата тяжелого многоуровневого сайта. Они обновили цифровую платформу i.moscow, чтобы посетители сайта находили нужные им сервисы или сведения, не совершая лишних кликов. Даже те пользователи, которые раньше не были знакомы с электронной площадкой, интуитивно понимают ее структуру», — сказал руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В разделе «Кластер» можно узнать о том, как присоединиться к проекту, какие возможности открываются перед авторизованными пользователями и какие направления науки и технологии будут наиболее востребованными в ближайшие десятилетия.

В разделе «Сервисы» доступны такие категории, как «Биржа патентов» — это электронная база зарегистрированных изобретений, товарных знаков, промышленных образцов и других разработок, и «Помещения в аренду» — сервис поиска офиса или промышленного помещения. «Биржа контактного производства» позволит реализовать инновационный проект без собственного оборудования и штата сотрудников. Достаточно лишь направить электронную заявку, указав в ней, какие требуются ресурсы для работы и какими навыками и умениями должны обладать исполнители. Помимо этого, в разделе «Сервисы» можно подобрать коворкинг для совещания или переговоров, отсрочить платеж с помощью онлайн-инструмента для факторинга, а еще посмотреть каталог более 850 тыс. товаров и услуг, которые предлагают участники кластера.

Начинающих предпринимателей приглашают посетить раздел «Программы развития». Например, в категории «Московский акселератор» стартаперы познакомятся с ведущими экспертами в разных сферах и узнают, как выйти на международный рынок, а в «Венчурных инвестициях» — найдут источник финансирования для своего проекта. Также в разделе «Программы развития» опубликована информация о перспективных проектах участников Московского инновационного кластера, которые еще не реализованы, и о площадках для пилотирования изобретений, технологических конкурсах и отраслевых форумах.

В разделе «Мероприятия» выкладывают анонсы обучающих онлайн-тренингов, дистанционных встреч и сессий. Они помогут повысить квалификацию.

Еще в обновленной версии сайта разместили спецпроект COVID-19. Он посвящен мерам поддержки малого и среднего бизнеса, которые помогут преодолеть последствия ограничительных мер. Чтобы ознакомиться со спецпроектом, следует нажать на ярко-зеленую кнопку в правом верхнем углу главной страницы. Здесь можно уточнить размеры субсидий, банковских гарантий или компенсаций затрат на обучение сотрудников.

Чтобы воспользоваться инструментами и сервисами кластера, достаточно пройти простую процедуру регистрации. В сопутствующей инструкции подробно описаны шаги — например, авторизоваться можно через учетную запись на портале mos.ru.

При разработке новой версии портала специалисты также использовали графические элементы, диаграммы и познавательные видеоролики, которые облегчают восприятие цифровой платформы и делает сайт интуитивно понятным.

«Благодаря новому дизайну цифровой платформы i.moscow возможности Московского инновационного кластера стали более наглядными. Большинство услуг и сервисов, которые необходимы бизнесменам, можно получить в режиме онлайн», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.