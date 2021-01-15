Количество уникальных покупателей «Яндекс.Маркета» достигло 6 миллионов

В 2020 году «Яндекс.Маркет» объединил в себе и сервис для выбора товаров, и маркетплейс — так появилась единая платформа для взаимодействия онлайн-покупателей с продавцами и производителями, дневная аудитория которой в декабре составила в среднем 6 миллионов человек. Сейчас «Маркет» подводит итоги года и делится некоторыми показателями работы сервиса.

Ассортимент, доступный для покупки на «Маркете», достиг 2 миллионов разновидностей товаров. В декабре 2020 года на «Маркете» продают товары уже 7300 активных партнёров, а 25000 размещаются по рекламной модели. Дневная аудитория сервиса в декабре в среднем составила 6 миллионов пользователей.

С момента запуска маркетплейса в 2018 году на Маркете сделали покупки уже 6 миллионов уникальных пользователей. По рекламной модели на «Маркете» размещаются около 25 000 партнёров. В то же время 7 300 активных партнёров продают уже 2 миллиона товаров.

Наибольший прирост год к году по доставленным заказам показали категории «Автотовары» (в 9,5 раза), «Товары для досуга и развлечений» (в 6 раз) и «Товары для здоровья» (в 4 раза).

В 2020 сервис расширял число доступных моделей сотрудничества. Сейчас партнёр может как передать товары «Маркету» для хранения, упаковки и доставки, так и взять на себя несколько или даже все эти этапы. Так, в ноябре началось тестирование модели «Доставка силами продавца», когда маркетплейс отвечает только за привлечение покупателя и взаимодействие с ним. В пилотном проекте участвуют уже 29 магазинов, которые продают 230 тысяч различных товаров.

В этом году сервис активно развивал свои логистические мощности и открыл 5 сортировочных центров: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Партнёры из этих городов могут доставлять заказы в ближайшие регионы со своих складов — такой возможностью пользуются уже 1 700 активных магазинов, а больше всего их в Москве и Петербурге.

«Маркет» развивает качество сервиса для покупателей. Так, собственная курьерская платформа «Маркета» доставляет заказы уже в 6 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Платформа берёт на себя уже 52% всех заказов клиентов с курьерской доставкой, а 95% из них приезжают в нужный временной слот.

Недавно «Маркет» начал тестировать доставку «по клику». Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга могут оформить заказ, который приедет в ближайшую к нему Яндекс.Лавку. Оттуда курьер Яндекс Go на следующий день доставит заказ получателю за срок от 15 минут.

«В этом году мы много работали над тем, чтобы предложить партнёрам множество вариантов сотрудничества с Маркетом, так как различные товары выгодно продавать по разным моделям. Благодаря этому нам удалось увеличить ассортимент маркетплейса до 2 миллионов разновидностей товаров. Такой широкий выбор оценили наши пользователи, и в декабре 2020-го на Маркете сделал свой заказ уже шестимиллионный покупатель. В этом году мы продолжим улучшать качество нашего сервиса. Необходимо запустить полноценный единый кабинет для партнёров, упростить многие операционные процессы и в то же время запускать новые логистические объекты, чтобы продавать и покупать на Маркете было удобно в разных регионах страны», — отметила Татьяна Умряева, директор сервиса «Яндекс.Маркет».