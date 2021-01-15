Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб.

Wildberries представила результаты работы компании в 2020 году. Число продавцов онлайн-площадки выросло с 19 до 91 тыс. благодаря упрощению процедуры регистрации на платформе, большая часть продавцов - российские предприниматели, которые приняли решение развивать онлайн-каналы продаж в 2020 г.

В 2020 году оборот Wildberries увеличился на 96% до 437,2 млрд руб. по сравнению с 2019 годом. Продажи компании в 4 квартале достигли максимальных за всю историю значений и составили 151,5 млрд руб.

За 2020 г. покупатели сделали 323,8 млн заказов на онлайн-площадке, что в 2 раза больше, чем за 2019 г. Число заказов за сутки достигло в среднем 1,5 млн в декабре 2020 года по сравнению с 750 тыс. в аналогичном периоде прошлого года. Всего за 2020 г. покупатели Wildberries приобрели 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 году.

Несмотря на ожидаемое серьезное снижение спроса в fashion-сегменте, около 50% годового оборота Wildberries (217,7 млрд руб., +45% год к году) пришлось на fashion-сегмент, который остается ключевым ассортиментом онлайн-площадки. Около 16% (71 млрд руб., +70%) составили продажи категории «Товары для детей». Доля категории «Товары для дома и дачи» достигла 12% (54,3 млрд руб., +219%), категория «Электроника и бытовая техника» заняла 11% (46,6 млрд руб., +198%) в обороте компании, а 9% (37,7 млрд руб., +156%) продажи категории «Товары для красоты».

Самыми высокими темпами оборот рос в таких категориях, как товары для здоровья (+1659%), садовая техника (+1140%) и инвентарь (+709%), сантехника (+627%), продукты питания (+605%), белье для малышей (+597%), товары для животных (+550%), детское питание (+517%), товары для праздника (+426%) и канцелярские товары (+335%).

Регионами-лидерами по динамике роста оборота на Wildberries в 2020 году стали Чукотский АО (+243%), Республики Ингушетия (+224%), Чувашия (+185%) и Бурятия (+164%), Курская (+172%), Брянская (+160%), Калининградская (+145%), Кировская (+141%) и Ивановская (+140%) области, а также Татарстан (+163%).

«2020 год стал настоящим испытанием для российского бизнеса, поэтому мы стремились улучшить условия нашего сотрудничества: упростили регистрацию новых предпринимателей, которая теперь занимает не более 5 минут, автоматизировали документооборот, снизили свою торговую комиссию (от 5%) и запустили в регионах новые сортировочные центры, чтобы предприниматели могли оптимизировать свои логистические расходы и ускорить доставку товаров. Как результат, число продавцов на площадке выросло почти в 5 раз до 91 тыс., большая часть из которых - это представители российского малого и среднего бизнеса. Несмотря на ограничения, связанными с пандемией коронавируса, мы продолжали территориальное расширение бизнеса, выйдя в 5 новых стран, в том числе и в Германию в январе 2021 года, что также позволило российскому бизнесу наращивать свои экспортные продажи через нашу онлайн-площадку», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

В 4 квартале 2020 г. Wildberries значительно нарастил ассортимент в таких категориях, как продукты питания, электроника и бытовая техника, зоотовары и товары для красоты. Так, ассортимент категории «Товары для красоты» пополнился салонной косметикой для ухода от бренда Biotherm и декоративной косметикой марки VERA by Vera Brezhneva. В категории «Электроника и бытовая техника» открылись продажи крупногабаритной бытовой техники Candy, Indesit, Beko, Haier, Gorenje, Midea.

В октябре-декабре 2020 г. в категории «Продукты питания» появилось более 1600 новых брендов. Среди них - бакалея от брендов «Макфа», Grand di Pasta, Livingood и «Геркулес», напитки от Pepsi, «Я», «Любимый», AQUA MINERALE, ADRENALINE RUSH, 7UP и J-7, молочные продукты Alpro, масла, специи и приправы от Grand di Olivia, Filippo Berio, снеки и сладости от LAY'S, Mieszko, Zuegg и многое другое. Ассортимент категории “Товары для животных” пополнился свыше 700 новыми брендами, в том числе кормами и лакомствами для домашних питомцев брендов Trainer, Molina, «Сытый кот» и «Сытый пес», средствами для ухода за животными от Mr.BRUNO и другие.

В 2020 году число пользователей онлайн-площадки выросло на 18 млн до 40 млн человек. Как и в прошлом году, покупатели предпочли курьерской доставке получение заказов в пунктах выдачи – 93% заказов клиенты забрали самостоятельно в точках выдачи.

Компания продолжает расширять сеть точек выдачи заказов за счет сотрудничества с партнерами, малым и средним бизнеса: за 2020 год число партнерских и собственных точек выдачи заказов во всех странах присутствия компании выросло в 14 раз до 91 тыс. Благодаря партнерской программе открыть точку выдачи Wildberries российские предприниматели теперь могут самостоятельно: для этого нужно зарегистрироваться в приложении WBPoint и согласовать свой торговый объект.

«В 2021 году мы продолжим активное развитие онлайн-площадки, наша цель - сделать ее еще удобнее для российских предпринимателей, предоставить им новые возможности для масштабирования их продаж», - сказал Вячеслав Иващенко.