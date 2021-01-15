Спецпроекты

Офис-2021: гибридное настоящее

Бизнес

21 января 2021 г. 11:00-13:00 (МСК) Cisco расскажет, как работать эффективно в любых условиях, не теряя производительности бизнеса. Регистрируйтесь на мероприятие, познакомьтесь с историями успеха наших заказчиков и узнайте, как повысить эффективность бизнес-процессов, внедрив новые технологические решения.

В Сisco работает 77000 сотрудников по всему миру. Весной 2020 года мы перевели на удаленную работу всех за один день.

Мы знаем, как без перерывов выпускать оборудование на десятках заводов и при этом работать из дома в 100 странах.

Мы помогли сотням наших клиентов в России справиться с непростым 2020 годом и научили их не бояться изменений современного мира. Мы расскажем как.

Спикеры

Анна Комша, менеджер по решениям для корпоративных сетей Cisco в России

[Не]Обычные сети для бизнеса

Для многих Cisco - это показатель качества и надежности, который должны выбирать для себя большие компании. При этом возникает вопрос: что делать небольшим компаниям с ограниченными бюджетами на ИТ-инфраструктуру?

Об этом и не только будем говорить на мероприятии, а также дадим практические советы:

  • на чем можно сэкономить при выборе оборудования, а где лучше переплатить, чтобы обезопасить себя от потенциальных проблем?
  • как не запутаться в линейке оборудования Cisco и правда ли, что Catalyst - это маршрутизатор?
  • можно ли организовать защищенное удаленное рабочее место и при этом не настраивать VPN?

Николай Петренко, менеджер по продвижению решений для совместной работы Сisco Webex в России

Cisco Webex по цене чашки кофе

Сегодня каждого из нас окружает огромное количество всевозможных приложений для чатов и звонков. Большинство из этих приложений бесплатны. Так почему же до сих пор существуют платные мессенджеры?

На мероприятии вы узнаете о возможностях корпоративного мессенджера Cisco Webex, который, являясь приложением для бизнеса, стоит дешевле чашки кофе, выпитой за время этого выступления.

Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по безопасности Cisco в России

Как превратить свою инфраструктуру в инструмент кибербезопасности с минимумом инвестиций

За время пандемии мы не только столкнулись с новыми вызовами для бизнеса, но и осознали, что его можно вести, не будучи привязанными к своим традиционным рабочим местам. Теперь мы можем вести свой бизнес из любой точки мира, где есть интернет, к которому мы можем подключить свой ноутбук, планшет или смартфон, которые соединятся с приложениями и данными, находящимися в нашем ЦОДе или в облаке.

Но эти возможности принесли не только гибкость бизнесу, но и новые вопросы, часть из которых звучит так:

  • могу ли я доверять облачным сервисам?
  • могу ли я доверять личным устройствам работников?
  • как мне обезопасить подключение удаленного или мобильного работника?
  • как гарантировать, что к моим данным не получит доступ злоумышленник, прикрывающийся учетной записью моего сотрудника?
  • как быть уверенным, что к моим приложениям не подключится теща или свекровь моего сотрудника с его домашнего компьютера?
  • как мне обезопасить работника, если на его домашний компьютер нельзя поставить никаких средств защиты, потому что компьютер очень старый?

На эти и множество других вопросов кибербезопасности, возникающих в процессе перехода к новой, постковидной реальности, будут даны ответы в ходе выступления.

Кроме того, все участники получат практичный чек-лист, который позволит оценить, насколько их компании уже сейчас готовы к работе в новых условиях.

Ждем вас 21 января и будем рады ответить на ваши вопросы.

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