«Сберзвук» провел кадровые назначения

Стриминговый аудиосервис «Сберзвук» усилил состав топ-менеджмента для работы с креативными индустриями и талантами.

Михаил Ильичев, возглавляющий «Сберзвук» с сентября 2020 года, укрепляет творческое направление в работе компании. У аудиосервиса появилась должность генерального продюсера, которую занял Сергей Балдин, ранее руководящий аналогичным направлением в «Русской медиагруппе».

Сергей Балдин один из наиболее авторитетных менеджеров в музыкальной индустрии в России. В разные годы он состоял в топ-менеджменте Warner Music Russia, входил в руководство «Русского радио» (Русская Медиагруппа), Авторадио (в то время «ПрофМедиа»). Принимал самое активное участие в проектах «Авторадио. Дискотека 80-х» и «Золотой Граммофон» на протяжении многих лет. Подготовил и провел сотни музыкальных событий с участием российских артистов как в нашей стране, так и за рубежом.

Сергей постоянно оказывает поддержку новым музыкантам, среди которых в разное время были Макс Барских, Loboda, NILETTO, Zivert, Dabro, Мари Краймбрери, Jah Khalib, Artik & Asti и многие другие. Сотрудничал с Леонидом Агутиным, Григорием Лепсом, Валерием Меладзе, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Верой Брежневой, Елкой, Тимати, A’Studio, Полиной Гагариной, Ани Лорак, Эмином, Сергеем Жуковым, Владимиром Пресняковым, Александром Реввой и др.

Кроме того, в «Сберзвуке» появилась отдельная позиция директора по взаимодействию с креативными индустриями и талантами. Ее занял экс-директор по развитию группы компаний Black Star Александр Гагиев. Александр работал с такими артистами как Тимати, Егор Крид, Мот, Клава Кока, Дана Соколова, Олег Терновой, Hazима, Natan, Миша Марвин и Doni. При его участии было запущено творческое пространство Creative HUB by Black Star и осуществлены такие громкие коллаборации, как совместная коллекция одежды АРМИИ РОССИИ и Black Star Wear.

По словам Михаила Ильичева, появление новых должностей связано с логичным расширением направлений деятельности компании после ее покупки «Сбером».

«После того, как осенью прошлого года “Звук” из самостоятельного стартапа превратился в стратегически важный элемент индустрии LifeStyle экосистемы Сбера, цели компании стали амбициознее. Мы создаем мультиплатформенный аудиосервис, который призван сопровождать человека в течение всего дня в любом месте и за любым занятием, бесшовно перетекая вслед за ним с устройства на устройство. Мы планируем собрать в «Сберзвуке» самый востребованный и разнообразный аудиальный контент. Для этого нам необходимо выстраивать крепкие и доверительные отношения с правообладателями, артистами, авторами, подкастерами и другими талантами. Для взаимодействия с ними мы создаем специальную платформу в коллаборации с экосистемой Сбера, где будут представлены сервисы для развития бизнеса производителей контента и правообладателей, а также инструменты для поддержки и продвижения их творчества. Запуск этой платформы и привлечение на нее пользователей — авторов, артистов, подкастеров, правообладателей и др. — как раз будет основной задачей Сергея и Александра в ближайшее время», — отметил генеральный директор «Сберзвука» Михаил Ильичев.

Сергей Балдин будет отвечать за коллаборации с правообладателями, артистами и другими талантами, а также за развитие идейно-художественной составляющей компании: восприятие сервиса в индустриальных сообществах, воплощение бренда «Сберзвука» в оффлайн и в онлайн среде – мероприятия, акции и другие публичные проекты. В зоне его ответственности также находится супервайзинг продуктов компании по части их наполнения контентом, в том числе, эксклюзивным, и его ротации. Александр Гагиев будет обеспечивать взаимодействие с экосистемой «Сбера», а внутри «Сберзвука» создавать инфраструктуру и механики для реализации творческих и продюсерских задач. Кроме того, Александр будет выстраивать вокруг потребностей правообладателей и талантов сервисы, помогающие как в развитии их бизнеса, так и в жизни, создавать воронки для поиска талантов и запускать для них совместные с ведущими лейблами акселерационные программы.

«На протяжении многих лет я работал с самыми разными артистами в России и хорошо понимаю, насколько нужна помощь молодым исполнителям, а зачастую и известным артистам, в создании контента и его дальнейшем продвижении. Мне приятно приложить к этому руку вместе с командой «Сберзвука», и я рад, что мой опыт работы в музыкальной и медиаиндустрии поможет обратить внимание сообщества на инновационный инструмент — платформу, которая обеспечит удобной инфраструктурой начинающих и уже состоявшихся артистов и позволит реализовать задуманное, вести прозрачный бизнес с правообладателями и лучше монетизировать творчество», — рассказал генеральный продюсер и заместитель гендиректора «Сберзвука» Сергей Балдин.

«Наша цель — обеспечить постоянный контакт с талантами, представителями креативных индустрий и институтами развития для формирования дополнительной ценности «Сберзвука». Мы работаем с талантами практически из всех креативных индустрий, потому что по-настоящему популярный продукт в современном мире создается на стыке разных сфер: музыки, арта, дизайна, рекламы, медиа, фэшн и других. Якорный формат контента в «Сберзвуке», безусловно, музыка, но линейка уже активно расширяется в других контентных вертикалях: появились подкасты, скоро пользователям станут доступны, например, аудиокниги, юмористические шоу, новости, аудиоспектакли, слипкасты. Мне очень нравится идея не просто предоставить творцам или лейблам площадку для публикации контента, но и создать платформу для развития их бизнеса, окружить артиста сервисами, удовлетворяющими на 360° его профессиональные и даже бытовые потребности», — сказал директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами «Сберзвука» Александр Гагиев.