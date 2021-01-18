«Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России

C начала января 2020 г. возможность оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) и Webmoney доступна более чем на 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России.

При этом все участники программы лояльности Shell Clubsmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок на АЗС «Шелл» через СБП и электронные кошельки Webmoney в течение всего 2021 г.

Чтобы оплатить покупку через СБП на АЗС «Шелл», клиенту необходимо открыть на смартфоне мобильное приложение своего банка, поддерживающего возможность оплаты по СБП. После этого он должен выбрать раздел оплаты по QR-коду и отсканировать код c предварительного чека, полученного на кассе. Платеж будет совершен моментально после подтверждения со стороны пользователя, а на кассе появится уведомление об успешной операции.

При выборе оплаты через Webmoney пользователю необходимо в мобильном приложении Webmoney Keeper перейти в меню «QR-код» на вкладку «Оплатить» для генерации ‎динамического кода, который необходимо показать кассиру для сканирования. Информация об успешной транзакции моментально отображается на кассе. При расчете с помощью Webmoney клиенты АЗС получат кешбэк в размере 10% на свой электронный кошелек.

По данным Центробанка, в течение 2020 г. в России количество транзакций, совершенных через СБП, увеличивалось в среднем на 35% ежемесячно. Сервис мгновенных и удобных платежей для автомобилистов, низкие ставки и возможность снижения затрат на эквайринг для операторов топливного рынка привели к появлению пилотного отраслевого проекта, который запустил концерн «Шелл» при поддержке Российского топливного союза. Проект реализован в партнерстве с Национальной системой платежных карт (НСПК), международной системой расчетов Webmoney и платежным агрегатором Paymaster.

«В потребительском секторе активно растет объем платежей с помощью QR-кодов. Мы всегда стремимся предложить нашим клиентам самый широкий выбор, в том числе способов оплаты, и надеемся, что они по достоинству оценят наши новые сервисы безналичных платежей. Мы рассчитываем, что платежи, осуществляемые с помощью СБП и Webmoney, займут до 10% в общем объеме безналичных транзакций на наших АЗС в среднесрочной перспективе», – сказал Виталий Маслов, директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России.

«Топливный рынок в России – сегмент с относительно низкой рентабельностью. Ставки эквайринга составляют около 15% всех операционных затрат АЗС, что выше, например, стоимости транспортировки и хранения литра топлива. Поскольку покупки на АЗС с помощью банковских карт – около 53%, то затраты на эквайринг очень и очень высоки. Мы рады, что «Шелл» совместно с РТС, НСПК и другими участниками реализовала этот проект, имеющий практическую значимость для всего рынка», – сказал первый вице-президент Российского топливного союза Леонид Чурилов.