Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД

Совместимое с Amazon S3 хранилище прошло внешний аудит по требованиям для третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3).

Полученное заключение аудиторов подтверждает, что объектное хранилище S3 соответствует требованиям закона №152-ФЗ «О защите персональных данных», детализированным в постановлении Правительства №1119 от 1 ноябра 2012 г. и приказе ФСТЭК России №21 от 18. Февраля 2013 г.

Объектное хранилище признано защищенным от угроз третьего типа, не связанных с недокументированными возможностями в системном и прикладном ПО.

Таким образом, клиенты теперь смогут хранить в S3 DataLine персональные данные субъектов, относящиеся к третьему уровню защищенности.

Ранее объектное хранилище также получило сертификат на соответствие требованиям PCI DSS 3.2.1 — международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт.

S3 обеспечивает масштабируемое хранилище, а также позволяет компаниям оптимизировать затраты на хранение статического контента сайтов, архивов и резервных копий.