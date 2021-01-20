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Портфель Sber Trading Swiss AG достиг $3 млрд

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Торговая дочерняя компания Сбербанка Sber Trading Swiss AG, базирующаяся в кантоне Цуг (Швейцария), подвела итоги работы в 2020 году. Созданная в октябре 2019 года компания сегодня является центральным звеном международного товарно-сырьевого бизнеса «Сбера».

«Выстроив с нуля инфраструктуру и операционную модель, наша новая торговая компания чуть более чем за полгода операционной деятельности показала отличный финансовый результат. Нашим коллегам в Sber Trading Swiss AG удалось заключить знаковые сделки в энергетике, сельском хозяйстве и базовых металлах, нарастить портфель до 3 млрд долларов США и показать операционную прибыль в сложных условиях коронакризиса», - сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Sber Trading Swiss AG предлагает клиентам международное товарное финансирование через продукты предоплаты и отложенной оплаты физических поставок сырья; международную покупку и продажу сырьевых товаров; монетизацию товарных запасов (сырьевое РЕПО) на нефть и нефтепродукты, газ, насыпные и сельскохозяйственные товары, базовые металлы.

Компания предоставляет не только финансирование, но и весь спектр экспертизы, выступая в качестве покупателя товара и поставщика хеджирования для клиентов. В ближайших планах — расширение линейки продуктов и международных операций на товарно-сырьевых рынках с опорой на надёжный пайплайн сделок, прочные клиентские связи с производителями сырья в России и СНГ.

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