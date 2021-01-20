Спецпроекты

«Ростелеком» открыл флагманский салон связи нового формата в Москве

Бизнес Телеком

Первый флагманский салон связи «Ростелекома» в новом формате открылся в самом центре Москвы по адресу: ул. Арбат, д. 46, стр. 1. Концепция салона разработана студией Артемия Лебедева и представляет собой современное пространство, соответствующее новой розничной модели «Ростелекома».

«“Ростелеком” разрабатывает новые удобные форматы для взаимодействия с клиентами. Наш новый флагманский салон построен по франчайзинговой модели. Это первый и очень важный проект в рамках стратегии развития розничной системы. Напомню, летом 2020 г. мы перешли к совместному управлению розничными системами “Ростелекома” и Tele2, что позволило нам объединить уникальные компетенции и ресурсы, улучшить клиентский опыт и повысить эффективность бизнес-процессов», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Концепция нового салона основана на креативной платформе «Технологии возможностей». Это полноценный хаб, соединяющий цифровые технологии и сервисы, что отвечает потребностям клиентов компании. Решения «Ростелекома» позволяют интуитивно освоить даже сложные продукты и услуги и сделать грамотный выбор.

Салон демонстрирует новый подход к продажам и клиентскому сервису — в интерактивном формате здесь можно познакомиться с инновационными и технологичными продуктами и услугами «Ростелекома», в числе которых: «Технологии развлечений» (цифровой видеосервис Wink), «Технологии комфорта» (умный дом), «Технологии контроля» (системы видеонаблюдения), «Технологии выгоды» (комбо-тарифы), «Технологии победы» (зона гейминга, тариф «Игровой»). Каждый посетитель сможет самостоятельно или при помощи консультанта протестировать работу цифровых сервисов.

«В новом флагманском салоне под брендом “Ростелеком” мы объединили сложность и простоту. Потребности наших клиентов становятся все более комплексными, при этом для нас важно, чтобы даже “сложные” продукты были простыми для использования. Концепция салона погружает пользователя в простую, интуитивно понятную экосистему. Здесь клиенты могут лучше узнать бренд компании, познакомиться с инновационными решениями и быстро найти именно то, что нужно», — сказал генеральный директор компании «Ростелеком — Розничные системы» Денис Голещихин.

В салоне оборудована зона Welcome с удобными креслами и мягким диваном, где можно решить любые оперативные задачи, отдохнуть и выпить кофе. Прямо на стене размещен специальный экран, который реагирует на движение, «считывает» лицо, определяет пол, возраст и выдает таргетированное предложение. Зона Wink представлена большой видеостеной, которая состоит из девяти экранов. Перед ней установлены три пульта и один джойстик. Экран делится на четыре секции, каждой из которых может управлять один клиент. Например, в одной секции можно выбрать сериал, в другой — настроить камеры видеонаблюдения. Одновременно зоной могут управлять четыре пользователя. В зоне «Технологии победы» геймеры могут протестировать игры в облачном формате. Игровое кресло, поддерживающее тактильные и пространственные эффекты и широкоформатный экран, позволит максимально погрузиться в игру. На выходе из салона установлен экран — интерактивный постер. На нем клиент может выбрать желаемую обстановку и стать главным героем любимого фильма: постер можно отправить себе на почту.

В салоне представлен широкий ассортимент гаджетов и аксессуаров ведущих мировых производителей (смартфоны, планшеты, роутеры, наушники и другие). Большая часть оборудования и аксессуаров находится в открытом доступе, где можно протестировать последние новинки. На двух экранах транслируется «конструктор выгоды», который подберет оптимальный тариф с мобильным интернетом и другими опциями под индивидуальные потребности каждого клиента.

Также клиенты могут получить востребованные неоператорские услуги: денежные переводы, страхование, рассрочка, кредитование, погашение кредитов, оплата платежей и многое другое.

В салоне представлены и услуги оператора Tele2. С помощью виртуальной витрины клиент может подключиться к сети оператора, выбрать номер телефона, получить SIM-карту, оформить переход в Tele2 с сохранением номера, посмотреть карту покрытия сети.



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