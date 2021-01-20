SAP анонсировала предварительные результаты четвертого квартала и итоги 2020 года

SAP SE представила предварительные финансовые результаты четвертого квартала и итоги года, завершившегося 31 декабря 2020 года.

Итоги четвертого квартала. Выручка от облачных услуг (по МСФО) выросла на 8% и на 13% (не по МСФО в постоянной валюте). Выручка от лицензий на ПО снизилась на 15% (по МСФО) и на 11% (не по МСФО в постоянной валюте). Выручка от облачных услуг и ПО снизилась на 4% (по МСФО) и выросла на 1% (не по МСФО в постоянной валюте). Операционная прибыль выросла на 26% (по МСФО) и на 3% (не по МСФО в постоянной валюте). Операционная маржа выросла на 9,1 п.п. (по МСФО) и на 1,5 п.п. (не по МСФО в постоянной валюте).

Итоги года. Операционная прибыль (не по МСФО) достигла верхнего предела диапазона пересмотренного прогноза. Ожидаемый операционный денежный поток составит около 7,0 млрд евро, что примерно вдвое больше в сравнении с прошлым годом. Прогнозируемый свободный денежный поток составит около 5,9 млрд евро. Основной фокус 2021 года - ускоренный переход в облако.

«Крупнейшие мировые компании выбирают технологии и продукты SAP, чтобы перейти к концепции интеллектуального предприятия. В текущих условиях мы стремимся к переосмыслению ключевых бизнес-процессов, поиску новых решений, которые помогут нашим клиентам ускорить переход в облако. Успешное завершение года и предстоящий запуск нового предложения по комплексной трансформации бизнеса позволят нам достичь в будущем году поставленных целей», - отметил Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP SE.

«Несмотря на исключительно сложные условия, 2020 год стал рекордным по величине денежного потока в целом по году и в каждом квартале в отдельности. Показатели выручки были выше ожидаемых, что в сочетании с оперативной реакцией на расходы позволило нам добиться высоких результатов по операционной прибыли. Быстрый переход в облако будет стимулировать долгосрочный стабильный рост, это значительно повысит устойчивость и прогнозируемость нашего бизнеса», - сказал Лука Мучич, финансовый директор SAP SE.

В четвертом квартале показатели бизнеса SAP последовательно улучшались, даже несмотря на то, что кризис COVID-19 продолжался и во многих регионах были вновь введены ограничения. На облачную выручку в четвертом квартале по-прежнему влияло снижение доходов от текущих транзакций, связанное в основном с бизнес-поездками Concur. Однако сохраняющийся высокий спрос на решения для электронной коммерции, Business Technology Platform и Qualtrics, а также ряд конкурентных побед - позволили облачному бизнесу SAP успешно завершить год.

Также клиенты стали активнее использовать новое предложение по комплексной трансформации бизнеса, что способствовало росту доходов в облаке в четвертом квартале. И в Северной Америке, и в Европе показатели по размещению заказов на облачные услуги и выручка от лицензий на ПО оказались выше ожиданий, что, в частности, отражает высокий спрос на решения SAP для цифровых цепочек поставок. Кроме того, SAP добилась значительных конкурентных побед на рынке ERP.

Во время кризиса COVID-19 SAP, как и прежде, предоставляла клиентам весь спектр услуг и сервисов во многом благодаря эффективной стратегии виртуальных продаж и удаленного внедрения. Рациональный подход к найму и расходам позволил сохранять ресурсы, например, за счет сокращения командировочных расходов, затрат на оборудование и проведения виртуальных мероприятий. В сочетании с высокими показателями эффективности эти действия привели к росту операционной прибыли (по МСФО и не по МСФО в постоянной валюте) и операционной маржи, несмотря на сложные макроэкономические условия.

В четвертом квартале выручка от облачных услуг выросла на 8% в годовом исчислении до 2,04 млрд евро (по МСФО), на 7% до 2,04 млрд евро (не по МСФО) и на 13% (не по МСФО в постоянной валюте). Выручка от лицензий на ПО снизилась на 15% в годовом исчислении до 1,70 млрд евро (по МСФО и не по МСФО) и на 11% (не по МСФО в постоянной валюте). Выручка от облачных услуг и ПО снизилась на 4% в годовом исчислении до 6,58 млрд евро (по МСФО и не по МСФО) и выросла на 1% (не по МСФО в постоянной валюте). Общая выручка снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом до 7,54 млрд евро (по МСФО и не по МСФО) и на 2% (не по МСФО в постоянной валюте).

Доля предсказуемого дохода выросла на 4 процентных пункта в годовом исчислении до 65%. В четвертом квартале на операционную прибыль и операционную маржу по МСФО положительно влияли более низкие расходы на выплаты долевых компенсаций. Операционная прибыль увеличилась на 26% в годовом исчислении до 2,65 млрд евро (по МСФО), снизилась на 3% до 2,77 млрд евро (не по МСФО) и на 3% (не по МСФО в постоянной валюте). Операционная маржа увеличилась на 9,1 процентных пункта в годовом исчислении до 35,2% (по МСФО) и на 1,4 процентных пункта в годовом исчислении до 36,7% (не по МСФО) и на 1,5 процентного пункта до 36,8% (не по МСФО в постоянной валюте).

За год облачная выручка выросла на 17% по сравнению с прошлым годом до 8,08 млрд евро (по МСФО), на 15% до 8,09 млрд евро (не по МСФО) и на 18% (не по МСФО в постоянной валюте). Выручка по лицензиям на ПО снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,64 млрд евро (по МСФО и не по МСФО) и на 17% (не по МСФО в постоянной валюте). Выручка от облачных услуг и ПО выросла на 1% в годовом исчислении до 23,23 млрд евро (по МСФО и не по МСФО) и на 3% (без учета МСФО в постоянной валюте). Общая выручка снизилась на 1% в годовом исчислении до 27,34 млрд евро (по МСФО и не по МСФО) и выросла на 1% (без учета МСФО в постоянной валюте).

За год доля предсказуемой выручки выросла на 5 процентных пунктов в годовом исчислении до 72%.

В течение года на операционную прибыль и операционную маржу по МСФО положительно влияли значительно более низкие расходы на реструктуризацию, а также более низкие расходы на выплату долевых компенсаций. Операционная прибыль выросла на 48% в годовом исчислении до 6,62 млрд евро (по МСФО) увеличилась на 1% до 8,28 млрд евро (не по МСФО) и на 4% (не по МСФО в постоянной валюте). Операционная маржа увеличилась на 8 процентных пунктов в годовом исчислении до 24,2% (по МСФО) и на 0,6 процентных пунктов в годовом исчислении до 30,3% (не по МСФО) и на 0,8 процентных пунктов до 30,5% (не по МСФО в постоянной валюте).

Ожидается, что операционный денежный поток за полный год составит около 7,0 млрд евро, что примерно вдвое больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Планируется, что свободный денежный поток за год составит около 5,9 млрд евро, что значительно выше повышенного прогноза в 4,5 млрд евро. На движение денежных средств положительно повлияли более низкие налоговые платежи и выплаты при реструктуризации, а также успешное управление оборотным капиталом.

В 2021 ожидается устойчивая динамика восстановления бизнеса после кризиса COVID-19, который начнет отступать по мере того, как буду развернуты программы массовой вакцинации, это приведет к повышению спроса во второй половине 2021 года.

Планируется, что выручка от облачных услуг составит 9,1–9,5 млрд евро не по МСФО в постоянной валюте (в 2020 году - 8,09 млрд евро), что на 13–18% больше показателей 2020 года. Выручка от облачных услуг и ПО составит 23,3–23,8 млрд евро не по МСФО в постоянной валюте (в 2020 году: 23,23 млрд евро), рост составит около 2%.

Операционная прибыль составит 7,8–8,2 млрд евро не по МСФО в постоянной валюте (2020: 8,28 млрд евро), что на 1–6% ниже результатов прошлого года, доля предсказуемого дохода достигнет примерно 75% (2020: 72%).