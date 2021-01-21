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Schneider Electric запустила серию обучающих мастер-классов для учеников московской школы

Бизнес Кадры

Schneider Electric запустила серию обучающих мастер-классов для учеников старших классов школы №64 в ЗАО Москвы, на базе которой действует профильный ИТ-класс. Мастер-классы проходят с 14 января по 11 февраля 2021 г. в онлайн-формате.

В ходе факультативных мастер-классов ведущие специалисты Schneider Electric делятся со школьниками ценными практическими и теоретическими знаниями, а также отвечают на их вопросы. Так, Эльдар Зиганшин, технический директор центра инноваций компании Schneider Electric, уже провел урок на тему «Специализированное программное обеспечение для построения систем диспетчерского контроля и управления», который получил множество положительных отзывов со стороны учеников.

Среди будущих мастер-классов: «Что такое цифровизация и почему все о ней говорят» – Алексей Селезнев, менеджер по развитию бизнеса цифровых решений Schneider Electric; «Как подготовить грамотное резюме. Карьерные возможности для начинающих специалистов в «Шнейдер электрик» – Ксения Стукалова, специалист по подбору персонала Schneider Electric; «Цели устойчивого развития – как быть в тренде» – Юлия Брагина, менеджер по охране труда и экологии Schneider Electric; «Электротехника – профессия будущего» – Павел Мурзакаев, руководитель по работе со стратегическими проектными институтами Schneider Electric.

«Для Schneider Electric это первый опыт сотрудничества со школой в рамках просветительской деятельности для учащихся старших классов. Мы приглашаем на встречи десятиклассников, обучающихся по ИТ-направлению, и девятиклассников, заинтересованных в продолжении обучения по этому профилю. Мы очень рады возможности поделиться экспертизой с будущими специалистами, которые совсем скоро станут главной движущей силой идей устойчивого развития и цифровизации», – сказала Инга Батманова, директор по внешним связям и взаимодействию с органами госвласти компании Schneider Electric.

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