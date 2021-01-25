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В «Цифровой экономике» назначен ответственный за цифровую трансформацию отраслей

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Цифровой трансформацией отраслей в организации «Цифровая экономика» займется Павел Чеботарев - он присоединился к команде организации в должности директора по отраслевым направлениям. Ранее Павел работал на позиции заместителя руководителя Департамента по работе с органами государственной власти и общественными организациями «Совкомбанка».

В новой должности Павел Чеботарев будет отвечать за развитие отраслей российской экономики за счет ускоренного внедрения цифровых решений. Ключевые задачи Павла ориентированы на поиск и экспертизу лучших цифровых решений отечественного бизнеса и выработку оптимальных управленческих подходов к цифровизации отраслей с их помощью в тесном диалоге с отраслевыми сообществами.

«Цифровая экономика меняет привычные модели отраслевых рынков и повышает конкурентоспособность участников, владение цифровыми активами дает предпринимателям дополнительное конкурентное преимущество, и уровень конкурентоспособности компании будет определяться уровнем их цифровизации. Применение новых технологий предпринимательскими структурами уже является совершенно естественным и просто необходимым условием их функционирования. Для успешного развития отраслей российской экономики необходимо продолжить ускоренное внедрение в эксплуатацию цифровых решений, которые оказывают влияние не только на развитие отрасли, но и на качество жизни и доступ к новым услугам и сервисам населения страны», - комментирует Павел Чеботарев.

По мнению эксперта, текущие изменения моделей деятельности хозяйствующих субъектов - формирование отраслевых платформенных решений и экосистем позволяет взаимно обогащать и обмениваться компетенциями всем участникам рынка, что позволяет с наименьшими затратами, не только добиться самостоятельности на внутреннем рынке, но и конкурировать на глобальном уровне.

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