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ВКС-система IVA MCU стала доступна всем российским вузам

ПО Софт Бизнес Кадры Интернет Облака

Система видеоконференцсвязи IVA MCU включена в перечень решений, представленных на сервисной платформе НИКС (Национальная исследовательская компьютерная сеть России). Теперь отечественная ВКС, развернутая в виде полноценного сервиса на инфраструктуре НИКС, стала доступна научным и образовательным организациям России.

Ключевая цель НИКС — предоставление научным и образовательным организациям России возможностей для выполнения исследований и разработок по приоритетным направлениям научно-технологического развития, участия в крупных российских и международных научных проектах, базирующихся на использовании устойчивой и отвечающей современным требованиям отраслевой информационно-телекоммуникационной сети, интегрированной в инфраструктуру мировых NREN.

Корпоративная платформа унифицированных коммуникаций IVA MCU, разработанная компанией IVA Technologies, предназначена для полноценного защищенного взаимодействия через ВКС и мессенджер. Система проста в использовании, поддерживает быстрые звонки, создание персональных виртуальных комнат для педагогов, индивидуальные настройки для мероприятий, демонстрацию рабочего стола и режим «белая доска», а также совместную работу с документами и обмен файлами. Благодаря возможности размещения на экране более 140 окон и подключения видеотерминалов IVA MCU подходит для проведения в онлайн-режиме лекций, вебинаров, семинаров, лабораторных, экзаменов, коллоквиумов, тестов, аттестаций и пр. При этом платформа обладает большим запасом масштабируемости (единовременное подключение более 5 тыс. участников) и не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК, так планшеты или смартфоны.

Включение системы IVA MCU в число сервисов, доступных образовательным учреждениям на платформе НИКС, было осуществлено в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на ускоренную цифровую трансформацию сферы образования и науки России и развитие средств коммуникаций в режиме реального времени для обеспечения научной и образовательной деятельности с применением эффективных технологических решений.

«Современные цифровые технологии продолжают активно входить в нашу повседневную жизнь, в том числе это касается сферы образования. Начавшаяся в прошлом году пандемия только ускорила данный процесс, наложив определенные ограничения на устоявшиеся каноны. В частности, новые реалии в значительной степени повлияли на распространение дистанционного образования, при организации которого ВКС имеет очень значимую роль», – отметил Максим Смирнов, коммерческий директор компании IVA Technologies. – На сегодняшний день наша система ВКС уже используется рядом российских вузов для образовательной деятельности, а положительная обратная связь от студентов и преподавателей является лучшей оценкой качества IVA MCU».



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