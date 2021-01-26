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Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko

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Джаник Файзиев войдет в команду топ-менеджеров Okko в должности генерального продюсера.

Джаник Файзиев — сценарист, актер, режиссер и продюсер. С 1995 г. начал свою карьеру на телевидении. На протяжении восьми лет был директором дирекции кинопроизводства «Первого канала». Один из основателей кинокомпании «Дирекция кино». Создатель киностудии «Бонанза» и компании визуальных эффектов Main Road Post. С 2015 г. — генеральный директор кинокомпании «Киностудия КИТ». В списке его работ в качестве режиссера и сценариста такие фильмы, как «Турецкий гамбит», «Август. Восьмого», «Легенда о Коловрате», «Вратарь Галактики», «Остановка по требованию», и многие другие. Среди проектов, которые продюсировал Джаник Файзиев, — «Доктор Лиза», «Ледниковый период», «Эпидемия», «Русские в городе ангелов», «Султан моего сердца», «Мурка», «Громовы. Дом надежды», «Адмиралъ», «Каникулы строгого режима», «Дом на Озерной» и многие другие. Многократный победитель и лауреат международных и российских кинопремий: лауреат государственной премии Российской Федерации в области просветительской деятельности за телевизионную программу «Формула власти»; обладатель премии «Золотой Орел» за лучший телефильм или мини-сериал; премии ТЭФИ в номинации «Продюсер фильма/сериала».

«Я рада приветствовать Джаника Файзиева в Okko. Уверена, что его огромный и разноплановый опыт в качестве режиссера, сценариста и продюсера позволят нам создавать продукты самого высокого уровня, которые завоюют любовь имеющейся аудитории и привлекут новых зрителей. Джаник один из лучших профессионалов в индустрии, и я думаю, что его приход в Okko придаст нашему мультимедийному сервису новый драйв и будет способствовать генерации перспективных идей», – сказала Татьяна Доброхвалова, старший вице-президент, руководитель индустрии рекламы и медиа «Сбера», генеральный директор Rambler Group.

Okko — российский VoD-сервис. Проект стартовал в 2011 г. и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (iOS и Android), Apple TV, PlayStation 3, 4 и 5, веб (ПК). Okko входит в экосистему «Сбера». Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (8K, 4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его на любой популярной платформе. В коллекции сервиса порядка 80 тыс. единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов. Подписчикам Okko доступны популярные сериалы «Амедиатеки» и Start, российское кино и мировые блокбастеры, артхаус и детский контент, а также образовательные программы и контент из области искусства. Okko предлагает подписки «Оптимум», «Премиум» и «Лайт», открывающие доступ к 60, 70 и 25 тыс. единиц контента соответственно. «Лайт» входит в подписку «Сберпрайм».

На платформе Okko также доступен сервис спортивных трансляций «Okko спорт», предлагающий просмотр матчей Английской премьер-лиги, MLS и Кубка Диего Марадоны. «Okko спорт» также показывает MMA-турниры Bellator, теннисные турниры ATP 250. Подписчикам Okko будут доступны и трансляции финальной стадии Кубка Дэвиса.

В первом полугодии 2020 г. Okko стал паритетным лидером рынка, показав рост выручки на 127% и увеличение доли рынка до 17%.

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