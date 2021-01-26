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РФПИ и РЯИФ войдут в состав участников «SBI банка»

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках

В капитале «SBI банка» (дочерняя кредитная организация японского холдинга SBI Holdings в России) будут участвовать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Российско-Японский инвестиционный фонд (РЯИФ, создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners) – Russia-Japan Investment Fund. Новые инвесторы 25 января 2021 г. подписали с японской корпорацией SBI Holdings, единственным участником «SBI банка», договор об инвестиции в капитал в размере 1 млрд руб.

SBI Holdings — японский холдинг, специализирующийся на предоставлении финансовых, страховых услуг, управлении активами и инвестициями в передовые финансовые технологии. В августе 2017 г. холдинг стал 100-процентным владельцем «SBI банка» и поставил задачу по перезапуску его бизнес-модели как универсального банка, с упором на высокотехнологичные решения для российских корпоративных и розничных клиентов. За последние три года «SBI банк» более чем в три раза увеличил свои активы за счет кредитования клиентов малого и среднего бизнеса, стал заметным игроком на рынке электронных банковских гарантий для участников рынка госзакупок, а также предложил физическим лицам уникальное решение для управления семейными финансами и накоплениями.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сказал: «Инвестиции РФПИ и РЯИФ в капитал «SBI банка» направлены на создание ведущего в России банка по применению цифровых и высоких технологий совместно с SBI Holdings – нашим стратегическим партнером из Японии. Поддержка проектов, которые внедряют передовые технологии и направлены на укрепление российско-японского инвестиционного сотрудничества, является одним из ключевых направлений деятельности Российско-японского инвестиционного фонда. Уверены, что данное партнерство принесет пользу как «SBI банку», так и всему российскому банковскому сегменту, а использование нашей общей экспертизы поддержит дальнейшее развитие эффективной бизнес-модели и применение современных решений в сфере финтеха».

Андрей Карякин, председатель правления и член совета директоров «SBI банка» отметил: «Для нас очень важно получить поддержку правильности нашей стратегии от инвесторов мирового уровня, реализующих национальные проекты своих государств. Это даст дополнительный импульс к развитию «SBI банка» как универсального финансового института, поддерживающего российскую экономику, а также поможет нам реализовать еще больше инициатив по выводу японского бизнеса на российский рынок».

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