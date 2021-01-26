«Сател» приобрела крупный пакет акций разработчика диалоговых платформ «Зиакс»

«Сател» завершила сделку по приобретению крупного пакета акций разработчика платформы для создания чат-ботов и голосовых роботов «Зиакс».

«Зиакс» была основана в 2017 году в Саратове, ключевым продуктом компании является диалоговая платформа ZIAX для создания и внедрения голосовых роботов и чат-ботов. Отечественная разработка подходит для любого текстового или голосового канала и обеспечивает решение задач автоматизации первой линии поддержки клиентского сервиса, организации исходящих кампаний, приема и подтверждения заявок и заказов, управления услугами.

В рамках сделки, стоимость которой не разглашается, «Сател» приобретает не только дополнительную экспертизу в области создания чат-ботов и контакт-центров, но и команду уникальных специалистов «Зиакс», чей опыт и решения востребованы на рынке. Так, уже в составе «Сател» программисты «Зиакс» и созданные ими решения стали одними из победителей конкурсного отбора проектов на предоставление грантов на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения, проводимого Российским фондом развития информационных технологий.

Программные продукты «Зиакс» анализируют человеческую речь при помощи технологий машинного обучения. Голосовой бот учитывает контекст разговора и угадывает намерения собеседника. Как правило, голосовые помощники дают ответы, основанные на теории вероятности. «Зиакс» работает по контекстно-интентной модели: это значит, что он способен вычленять из речи собеседника «интенты» (намерения), интерпретировать их и за счет этого оптимизировать обратную связь с пользователями. Кроме того, другие роботы задают вопросы клиентам последовательно, поскольку из одного ответа способны вычленить только один факт. Роботы «Зиакс» воспринимают до семи фактов в одном предложении одновременно.

На базе «Зиакс» были разработаны навыки для голосового помощника «Алиса» компании «Яндекс», а также реализованы пилотные проекты и коммерческие внедрения для ВТБ, Ингосстраха, АльфаСтрахование, Газпромбанка.

По данным экспертов, в период пандемии спрос на чат-боты вырос в среднем на 17%, на голосовые боты – в 4 раза. В 2021 году потребность компаний розничного сектора в интеллектуальных помощниках продолжит расти. Подобные технологии востребованы в банковской сфере, ритейле, госсекторе, образовательных и медицинских учреждениях, в доставке и логистике, промышленности, e-commerce.

«Сател» планирует и далее развивать экспертизу и решения «Зиакс» - интерес крупных розничных компаний к голосовым роботам и чат-ботам будет расти, ведь благодаря искусственному интеллекту они могут снизить затраты на поддержку клиентов до 30%, – отмечает заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Сател» Романов Роман. – К 2022 году суммарная экономия на работе call-центров по всему миру составит около 10 млрд. долларов. Уже сейчас 50% розничных клиентов ждут обслуживания 24/7, и чат-боты помогут решить эту глобальную проблему».

«За 3 года наш небольшой стартап стал поставщиком программного обеспечения для лидеров финансового рынка, розничного сектора, ИТ-компаний. Присоединившись к команде «Сател», мы сможем укрепить свои позиции на федеральном уровне и составить достойную конкуренцию зарубежным программным решениям в рамках национального проекта по импортозамещению, – отмечает Роман Милованов, генеральный директор «Зиакс». – Мы уверены, что, объединив наши профильные знания, навыки и ресурсы, достигнем высоких результатов».