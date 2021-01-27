Спецпроекты

Исследование SuperJob: за соцсетями компаний-конкурентов чаще следят пиарщики, маркетологи и аудиторы

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

На соцсети конкурирующих компаний подписаны по 38% PR-менеджеров и маркетологов, 37% аудиторов, 11% медицинских сестер и 8% бухгалтеров. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, представители каких профессий чаще следят за конкурентами в социальных сетях. В опросе приняли участие 4600 представителей 23 профессиональных групп из всех округов страны.

Менеджеры по рекламе и PR-менеджеры чаще остальных подписаны на аккаунты компаний-конкурентов в социальных сетях (по 38%). Следят за социальными сетями конкурентов 37% аудиторов. Журналистов, подписанных на аккаунты других СМИ в соцсетях, — 34%. Наблюдают за конкурентами через соцсети по 27% переводчиков и менеджеров по продажам.

Дизайнеры и менеджеры по работе с клиентами придерживаются другой тактики: подписываются реже (27 и 21% соответственно), но время от времени просматривают соцсети конкурентов (33 и 34%). Просматривают профили других медицинских компаний 32% врачей, подписаны на соцсети конкурентов лишь 17%. Среди программистов поровну тех, кто подписан на аккаунты конкурирующих компаний, и кто просматривает их без подписки (по 18%).

Самая низкая заинтересованность социальными сетями конкурирующих компаний — у бухгалтеров (подписаны 8%, просматривают страницы 22%) и медицинских сестер (11 и 21% соответственно).

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер

Создатель одной из первых в мире соцсетей мог сейчас владеть акциями на $1 млрд, но его отговорили глупые инвесторы

Российскому ТВ и радио разрешили отключить стереозвук из-за коронавируса

ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации

В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов

Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен?

Как работают умные часы с функцией измерения давления

Показать еще

Наука

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом